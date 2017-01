Listhaug og Ulstein møtes til ytringsduell

ANNONSE

Sylvi Listhaug har flere ganger blitt kritisert for sin måte å ytre seg på, spesielt på Facebook. Kritikken nådde nye høyder etter at skuespiller Kristoffer Joner i et stunt sammen med NOAS kritiserte Listhaugs «lik og del»-taktikk i innvandringsdebatten.

Litt senere skrev Listhaug innlegget «Vi bestemmer - ikke feministeliten» og deretter kritiserte hun et innlegg skrevet at kommentator Hege Ulstein i Dagsavisen og mente det var «gjennomsyret av hat, hån og nedlatenhet».

Følelser og skyttergrav

I innlegget skriver Ulstein: «Hvis du er mot Sylvi, er du mot folket. Det er rett og slett noe litt unorsk ved å være uenig med Sylvi. Litt ukristelig også, for Sylvi er for kristne verdier. Og du er vel ikke mot den norske, kristne verdiarven? Er du vel?»

Onsdag 15. februar møtes Sylvi Listhaug og Hege Ulstein til duell rundt ytringsklimaet i forbindelse med Nettavisens konferanse Islam. Innvandring. Ytringsklima. Friske meninger 2017 på Håndverkeren i Oslo.

Er det for mye følelser i debatten? Er det mulig å gå på sak uten å angripe person? Er det for mye skyttergravmentalitet? Dette er blant spørsmålene vi håper å få svar på.

- Vi ser frem til denne spennende debatten. Det er sporty av begge to å møte hverandre live etter en debatt som var svært så tilspisset før jul, sier nyhetsredaktør Erik Stephansen i Nettavisen.

Listhaug og Ulstein skal også delta i en debatt med sosialantropolog Unni Wikan og Tor Brekke i Hero.

Tjomlid og SSB

Hele programmet for konferansen er nå lagt ut. Konferansen, som har fått støtte fra Fritt Ord, ledes av Kjetil Rolness som konferansier.

Gunnar Tjomlid deltar i debatt under konferansen.





Gunnar Tjomlid stiller også til debatt under temaet «Vet vi det vi trenger å vite?» sammen med sosialøkonom Tino Sanandaji, Kjetil Telle fra Statistisk sentralbyrå og Erik Stephansen.

Virker integrering?

Fra næringslivet stiller Anne-Cecilie Kaltenborn, toppsjef i NHO Service. Hun skal sammen med Jon Hustad, Sylo Taraku og Shahram Shaygani snakke om hvilke integreringstiltak som hjelper, eller om det ikke fungerer i det hele tatt.

Anne-Cecilie Kaltenborn fra NHO Service snakker om integrering på arbeidsplassen.

Tidligere presenterte deltakere er svensk-kurdiske sosialøkonom Tino Sanandaji, stortingsrepresentant Bård Vegar Solhjell (SV), journalist og historiker Jon Hustad, professor Bjørn Kvalsvik Nicolaysen fra Universitetet i Stavanger, og Sylo Taraku, forfatteren bak boka Innvandringsrealisme.

I tillegg deltar Shoaib Sultan, Mahmoud Farahmand, Shahram Shaygani og Walid al-Kubaisi.

