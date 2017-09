Listhaug vil skjerpe straffen når utlendinger utnyttes på arbeidsmarkedet

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) vil tette hull i lovverket for å hindre at utlendinger blir utnyttet i arbeids- og boligmarkedet.

– Vi ser at flere utlendinger blir utnyttet i arbeidsmarkedet, og kreativiteten for å finne nye måter å gjøre det på, øker, sier Sylvi Listhaug til VG.

Forslaget om skjerping av paragrafen som omhandler «utilbørlig utnytting av utlendinger som tilbys arbeid eller bolig i Norge» sendes nå på høring.

Det finnes straffebestemmelser i dag som rammer utnyttelse av utlendinger, men Listhaug mener rettspraksis har vist at ordlyden ikke er klar nok.

Et eksempel på åpenbart maktmisbruk kan være at en arbeidsgiver i Norge ansetter en utlending og samtidig tilbyr en bolig som vedkommende må betale en stor del av lønna i husleie for.

