LIVE: Disse får Michelin-stjernene 2017

MAAEMO/OSLO (Nettavisen): Den nordiske Michelin-guiden for 2017 blir presentert i Stockholm onsdag formiddag.

Det er blant annet knyttet stor spenning til om Maaemo beholder sine tre stjerner.

Ny stjerne



Sushirestauranten Sabi Omakase i Stavanger har fått en stjerne i Michelin-guiden. Dermed har oljebyen to restauranter med stjerne, etter at Ree-Na fikk en i fjor.

- Jeg er overveldet av denne anerkjennelsen. Jeg ønsker å være til inspirasjon og fremme bruken av den unike, norske sjømaten, sier sushikokk Roger Asakil Joya, som er medeier i restauranten.

Guiden kom i en nordisk utgave for første gang i fjor, «Guide Michelin Nordic Cities», og det var også første gang guidens inspektører besøkte andre norske byer enn Oslo.

3 STJERNER: Så glade var Maaemo-gjengen da stjernene ble delt ut i 2016.

Fem i Norge



I fjor hadde fem norske restauranter en eller flere av de ettertraktede stjernene , der Maaemo hadde flest. Restauranten var også den første i Norden med tre stjerner i guiden.

Kontrast i Oslo og Re-Naa i Stavanger var blant restaurantene som fikk én stjerne i 2016.

Bildekk



Michelinguiden er en serie bøker med rødt omslag som årlig blir utgitt av Michelin. De inneholder blant annet anbefalinger av gode restauranter og hoteller.

Den første guiden kom allerede i år 1900 etter initiativ fra dekkprodusenten Michelin, og den ble delt ut gratis til alle som kjøpte bil.

På den tiden fantes det rundt 3000 biler i hele Frankrike, hvorav 95 prosent av bilene fantes i Paris. Formålet med guiden var å få folk til å reise ut på landet for å slite dekkene sine, slik at de måtte kjøpe nye. I tillegg skulle den spre interessen for biler slik at flere skulle kjøpe biler og dermed trenge dekk.

MAAEMO: Den første med tre stjerner i Norden.

Anonyme inspektører



Fakta: Michelin-stjerner

Tre stjerner – «Utrolig godt kjøkken, verdt en egen reise»

To stjerner – «Usedvanlig god matlaging, verdt en omvei»

Én stjerne – «En svært god restaurant i sin kategori»

Bib Gourmand – Nivået under stjerne – «God mat til en moderat pris»

Guiden er nok best kjent for å gi gode restauranter én, to eller tre stjerner.

Dette gjøres ved at inspektører sendes ut anonymt for å bedømme smaken og kvaliteten på maten og personalets kunnskaper og opptreden.

Å ha én eller flere stjerner gir høy status innen restaurantbransjen.

Fakta: Hvem hadde Michelin-stjerne i 2016?

Maaemo, Oslo ★★★

Statholdergaarden, Oslo ★

Fauna, Oslo ★

Kontrast, Oslo ★

Re-Naa, Stavanger ★