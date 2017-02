ANNONSE

– Vi har hatt to oppgjør der vi har hatt veldig moderate krav. Det betyr at alle som har hatt sentrale oppgjør, sitter igjen med omtrent ingen ting. Det må vi få gjort noe med, sier Kristiansen til NTB.

Hun vil ikke gå inn på LOs spesifikke krav i lønnsoppgjøret. Det blir først klart etter møtet i LOs representantskap 21. mars. Men det er fortsatt dårlige tider i norsk økonomi, noe som også vil prege årets lønnsoppgjør, erkjenner Kristiansen.

– I den økonomiske situasjonen vi står oppe i, skal vi utøve moderasjon. Men det betyr ikke at vi skal ha et nulloppgjør, framholder hun.

- Skal få det til

Samtidig kan det by på problemer å finne en innretning på årets oppgjør.

– Vi har bransjer som sliter, og bransjer som går så det suser. Vi må særlig ta hensyn til konkurranseutsatt sektor. Det kan bli vanskelig, men vi skal få det til i år, slik vi har gjort tidligere, sier LO-lederen.

NHO maner til moderasjon

Norsk økonomi er på ingen måte friskmeldt, og det gir føringer for årets lønnsoppgjør, mener NHO.

– Det er fortsatt store problemer i petroleumsindustrien med oppsigelser og permitteringer og nedgang i investeringer. Det betyr, dessverre, at vi er avhengige av fortsatt moderasjon, sier NHO-leder Kristin Skogen Lund til NTB.

NHO-leder Kristin Skogen Lund (arkivfoto).

Mandag møtte hun statsminister Erna Solberg (H) og LO på regjeringens halvårlige kontaktmøte for partene i arbeidslivet. Møtet kommer i forkant av lønnsoppgjøret, som starter i mars.

Mandag 20. februar skal Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) legge fram sin foreløpige rapport, som gir en oversikt over lønns- og inntektsutviklingen, prisutviklingen og utviklingen i konkurranseevnen. Tallene kan få stor betydning for lønnsoppgjøret.

– Hvis vi for eksempel får en mye lavere prisvekst enn vi hadde i fjor, så vil jo det gjøre det hele litt lettere, sier Skogen Lund.

