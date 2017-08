LO-leder Hans Christian Gabrielsen frykter at regjeringens løfter om kutt i formuesskatten kan ramme sykelønnen til folk flest.

– Regjeringen kan ikke forvente at vanlige folk skal sitte og se på at noen av landets rikeste ender opp som nullskattytere. Det er de som vil ende opp med å måtte plukke opp regningen, sier Gabrielsen til Dagens Næringsliv.

Han krever en forklaring på hvilke poster i budsjettet regjeringen planlegger å kutte for å finansiere skatteløftene sine.

– Jeg er bekymret for at sykelønnen til folk flest vil bli kuttet hvis denne regjeringen får fortsette i fire år til, sier LO-lederen.

Han viser til regjeringens perspektivmelding om utviklingstrekk i norsk og internasjonal økonomi. Her konkluderes det med at det økonomiske handlingsrommet vil bli mindre og at oljepengebruken ikke kan fortsette å øke i samme tempo.

– For å opprettholde dagens velferdssystem, må folk i snitt jobbe mer, sykefraværet må reduseres og offentlig sektor må effektiviseres. Begge deler vil sannsynligvis innebære kutt i noen offentlig ytelser, mener Gabrielsen.

Han viser også til at Høyre i sitt partiprogram for 2017 til 2021 har vedtatt at det skal settes ned et utvalg som skal vurderer sykelønnsordningen.

