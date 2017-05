LO slår ring om EØS-avtalen

ANNONSE

På forhånd gikk flere LO-forbund ut med krav om at EØS-avtalen sies opp eller reforhandles. Det er det ikke flertall for, men uttalelsen fra redaksjonskomiteen er kritisk og mer konkret enn tidligere.

– Reservasjonsmuligheten må brukes når EU-direktiver innskrenker nasjonale virkemidler mot sosial dumping og reduserer faglige rettigheter og velferdsordninger, heter det i uttalelsen, som også anfører at norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EUs regler.

«Betydelige konsekvenser»

Uttalelsen slår videre fast at Storbritannias utmelding av EU kan få «betydelige konsekvenser» for Norge, at handel med britene derfor må sikres gjennom nye avtaler og at de vide konsekvensene av brexit utredes av myndighetene.

Konkret krever LO at norske myndigheter motsetter seg begrensninger i retten til kollektive kampmidler og nasjonal lønnsdannelse.

Forslaget fra Ap om å innlemme ILOs kjernekonvensjoner i menneskerettsloven av 1999, får støtte. Det er kanskje ikke så rart, all den tid det på forhånd var utredet og anbefalt av LOs juridiske avdeling.

Kan vedta boikott av Israel

Et mindretall i redaksjonskomiteen i LO ønsker at Norge skal jobbe for en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel.

I en egen politisk uttalelse som LO-kongressen skal behandle senere i dag, tas det til orde for at norske myndigheter anerkjenner Palestina som egen stat innenfor grensene av 1967.

Flertallet i redaksjonskomiteen går ellers inn for internasjonal boikott av varer fra israelske bosetninger og industrisonene på Vestbredden, mens mindretallet altså ønsker å gå enda lenger. Voteringen finner sted senere fredag.





Snur om Loftoen-olje

LO går inn for oljefrie soner utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i en uttalelse som er sydd over samme lest som Aps oljekompromiss.

Uttalelsen vil bli behandlet av LO-kongressen senere i dag, men ventes å få flertall siden den er fremmet av en samlet redaksjonskomité.

LO vil gjøre den sørlige delen av Lofoten til nasjonalpark og går inn for et petroleumsfritt belte på 50 kilometer fra land. Hele Vestfjorden skal også unntas for oljevirksomhet.

LO vil ha konsekvensutredning av Nordland VI, men avventer dette når det gjelder de to øvrige blokkene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

– I Nordland VII og Troms II har vi ikke erfaringer med petroleumsvirksomhet. Sokkelen er her smalere og utfordringene overfor andre næringer derfor større. Disse områdene må avvente den oppdaterte kunnskapen som vil framkomme i forbindelse med at den helhetlige forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet revideres i 2019/2020, heter det i uttalelsen.

LO går ellers inn for å si nei til all olje- og gassvirksomhet i og ved iskanten.

