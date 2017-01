LO-topp positiv til Lofoten-vri fra Ap

ANNONSE

Mandag ble det kjent at Arbeiderpartiets programkomité går inn for vernesoner for å ivareta fiskeriinteressene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Jeg tror dette er en realitetsorientering der Ap har tatt hensyn til motargumentene. Vi har stått på for full konsekvensutredning i alle år, men av alle mulige vedtak er dette langt fra det verste, sier Sande til Dagens Næringsliv.

- Spiselig

Leif Sande, som også står på femteplass på Hordaland Arbeiderpartis liste til stortingsvalget i høst, legger ikke skjul på at full konsekvensutredning er det mest ønskelige, men han tror samtidig at forslaget med vernesoner kan være mer spiselig enn alternativene som så langt har ligget på bordet.

– Dette er en sak som har rullet siden før år 2000. Selv med skiftende regjeringskonstellasjoner så har det så langt ikke vært realisme i utbyggingen. Selv med ulike konstellasjoner, så blir resultatet slik småpartiene bestemmer det, sier han.

Kravet står fast

Industri Energi understreker i en pressemelding mandag kveld at de står fast på kravet om at alle de tre områdene i nord bør konsekvensutredes før det tas en eventuell beslutning om vern,

- Vi vil fortsatt ha konsekvensutredning (KU) av de to andre områdene, Nordland 7 og Troms 2, understreker nestleder Frode Alfheim.

Han sier Industri Energi er prinsipielt imot at områder vernes uten at det har blitt gjort en konsekvensutredning.

- Vi ser likevel dette som et politisk håndverk som følger opp tidligere utspill fra Nordland Arbeiderparti. Dette er en løsning som ivaretar interessene til fiskerinæringen ved vern av de tradisjonelle gyteområdene til skreien, sier Alfheim.