Partileder Jonas Gahr Støre kan glede seg over det som trolig blir et rekordstort valgkampbidrag fra LO. Her er Støre avbildet på landsstyremøtet til Arbeiderpartiet i Folkets Hus i Oslo, 07.02.17. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

LO-topp varsler rekordantall millioner kroner i valgkampstøtte til Ap

LO maner til kamp for å hindre at dagens regjering får fortsette etter valget. Hans-Christian Gabrielsen varsler rekordhøy pengestøtte til Arbeiderpartiet.