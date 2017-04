ANNONSE

Siden 2011 har Playcherrys nettsted, Norgesspill.com, reklamert med ulike lottospill til sine kunder og brukere. Like før nyttår i fjor tok Norsk Tipping kontakt med det Malta-baserte spillselskapet med anmodning om å fjerne Lotto-betegnelsen fra nettsidene – uten hell, skriver Dagens Næringsliv.

- Lotto burde aldri vært registrert som et eget varemerke. Det må kjennes ugyldig på samme måte som potetgull, sier Playcherrys advokat Jan Magne Juuhl-Langseth i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig til avisen.

Les også: Maarud avvist av Høyesterett

Varemerkekrenkelse.

Kommunikasjonsdirektør Tonje Sagstuen i Norsk Tipping sier det er første gang de tar et utenlandsk spillselskap til retten for såkalt varemerkekrenkelse.

– Norsk Tipping har brukt lang tid og store økonomiske ressurser på å bygge opp merkevaren Lotto. Vi ønsker derfor å prøve denne saken for retten ettersom vi opplever at Playcherry utnytter merkevaren vi har skapt og markedsført gjennom flere år, sier Sagstuen.

Playcherrys advokat erkjenner at Norsk Tipping eier varemerket Lotto, men mener navnet er blitt såpass allment at det er blitt degenerert, og viser til den såkalte potetgulldommen som ble rettskraftig i mars. Her fikk Orkla medhold fra retten i at Maaruds varemerkeregistrering av «potetgull» var ugyldig, og at de også kan kalle sine egne chipsprodukter for det samme.

Forbinder Lotto med Norsk Tipping



Norsk Tippings advokat Thomas Rieber-Mohn i Kluge Advokatfirma mener det blir feil å trekke inn potetgulldommen i den kommende lottosaken.

– Da potetgull ble lansert, var det et særpreget ord som hadde rett til beskyttelse. Men etter hvert inngikk det i alles dagligtale. Med Lotto har det gått motsatt vei. Norsk Tipping har gjennom mange år med intensiv markedsføring og annen eksponering etablert spillet som et velkjent varemerke. Markedsundersøkelser viser også at folk forbinder Lotto med Norsk Tipping i Norge, sier han til DN.