Lundteigen vil kvitte seg med Kvikkas

Flere aviser har sluttet med lørdagsutgaver, noe som har bidratt til at Kvikkas leverer 9.000 færre aviser hver dag, skriver Klassekampen. Statens betaling for lørdagsdistribusjonen forblir likevel uendret på 7,6 millioner kroner i måneden, noe som får Lundteigen til å reagere.

- Det er langt fra rimelig at staten skal betale for en jobb som ikke blir gjort. Det er ingen private aktører som ville gått inn på en slik kontrakt, sier Sp-veteranen. Han vil prøve å få med seg Stortinget på å overlate utlevering av lørdagsavisene til Posten igjen.

Men selv om statens regning er like stor, går Kvikkas glipp av 3,90 kroner for hver avis som ikke lenger leveres.

- For oss blir det et frafall av inntekter fordi vi ikke leverer like mange aviser som vi hadde antatt, sier Kvikkas-sjef Stig Kleive. Han sier jobben bare blir marginalt mindre og at selskapet fortsatt må kjøre de samme rutene selv om det er færre aviser å levere.

- Jeg har ennå ikke fått rapport om at vi ikke kjører en rute fordi en gitt avis har valgt å kutte lørdagsdistribusjonen.