Lysbakken foreslår radikalt grep i boligmarkedet

ANNONSE

– I dag er det mange som egentlig har råd til å betale et boliglån, men som ikke får lån likevel, på grunn av myndighetenes krav om 15 prosent egenkapital. Dette skaper et enormt klasseskille i boligmarkedet, fordi du er avhengig av mamma og pappas bank for å få lån. Resultatet er at drømmen om egen bolig blir knust, sier Lysbakken til VG. Han sier SV vil innføre en helt ny modell i den norske boligpolitikken med delt eierskap, der staten går inn med inntil 15 prosent gjennom Husbanken.

– Ikke som et lån, men rett og slett ved at staten kjøper en andel av den boligen. Over tid vil du kunne kjøpe ut staten igjen. Men hvis du selger boligen uten å ha løst ut staten, vil staten få 15 prosent av den nye salgsverdien tilbake, forklarer Lysbakken. SV foreslår også at Stortinget skal lage en Nasjonal Boligplan på linje med Nasjonal Transportplan, samt innføre en nasjonal eiendomsskatt.

Høyres boligpolitiske talsmann på Stortinget, Mudassar Kapur, kaller forslagene «sosialistisk nostalgi».

– Vi må heller fokusere på hvordan folk kan kjøpe seg sin egen bolig og stå på egne bein, sier han til avisen. (©NTB)