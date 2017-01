Maarud anker til Høyesterett – mener potetgull-dommen er urimelig

ANNONSE

Snackprodusenten Maarud har gått flere runder i retten. Nå vil de ta potetgullkrigen til Høyesterett.

– Vi synes at lagmannsrettens tolkning av loven er sterkt urimelig. Dette er en unik sak med alvorlige konsekvenser for norske varemerke-eiere, sier administrerende direktør Chris Samways i Maarud til Nettavisen.

Ankefristen går ut ved midnatt natt til lørdag.

«Potetgull» i over 80 år



Det var Orkla-eide Kims som saksøkte Maarud for å få kjent varemerkeregistreringen av «potetgull» ugyldig og få rettslig ryggdekning til selv å kunne bruke begrepet i markedsføring av sine egne produkter.

Det syntes Oslo tingrett også, og slo fast at Maarud ikke kan kreve enerett på ordet. Den samme linjen fulgte Borgarting lagmannsrett, og mente at Maarud skulle betale 800.000 kroner i saksomkostninger til Orkla.

– Maarud har vært alene om å bruke merket «Potetgull» på sine chipsposer i over 80 år. Vi har fremlagt bevis for at en stor andel av Norges befolkning vet at bare Maarud bruker «potetgull» som sitt varemerke. Vi ønsker derfor å få saken endelig avgjort av Høyesterett, fortsetter Samways.

Kommunikasjonsdirektør Robert Rønning i Orkla Confectionary & Snacks Norge er ikke kjent med at Maarud anker.

– Vi kan ikke kommentere noe vi ikke har sett, sier han til Nettavisen.

Alle saker som bringes inn for Høyesterett, blir først behandlet i ankeutvalget – en silingsinstans i anke over dommer. Ingen anke kan fremmes til Høyesterett uten utvalgets samtykke.

Ble avvist i mai



Parallelt med rettssaken ba Maarud om en såkalt midlertidig forføyning om at Orkla ikke får bruke «potetgull» i sin markedsføring frem til saken er avgjort ved rettskraftig dom.

Denne saken ble avvist av Høyesterett i mai.

Det over 80 år gamle varemerket ble etablert på Maarud gård, og var en del av den løpende gründervirksomheten som fant sted på gården i mellomkrigstiden.

Gården hadde så å si monopol i flere påfølgende tiår, før andre produsenter kom på banen da markedet vokste raskt parallelt med at TV-tittingen ble stadig vanligere i Norske hjem.

I dag foregår potetgullproduksjonen fortsatt i Sør-Odal, men Maarud er eid av tyske Intersnack.

