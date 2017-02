Maarud tilbakekaller Micropop

ANNONSE

– Vi har fått henvendelser fra forbrukere som gir oss grunn til å tro at enkelte av våre mikropop-produkter kan begynne å brenne, selv når tilberedningsanvisningen følges. Bakgrunnen for dette er trolig at vi har byttet innerpose og olje til poppingen, sier administrerende direktør Chris Samways i Maarud.

Selskapet opplyser at sannsynligheten for at popkornet har denne defekten, er svært liten. Maarud har gjennomført 400 laboratorietester uten å klare å gjenskape problemet.

– Det viktigste for oss er våre kunders sikkerhet. Derfor har vi besluttet å kalle tilbake alle Maarud Micropop 3-pakk produkter med umiddelbar virkning. Vi ber alle som har kjøpt disse produktene om å ta bilde av best før dato stempel på siden og sende det til forbrukerkontakt@maarud.no med kontonummer, for å få pengene refundert. Du kan deretter kaste produktet. Vi beklager på det sterkeste overfor våre kunder, sier Samways.

Produktet blir blokkert for salg til butikkene, og fjernes fra butikkhyllene så raskt som mulig. (©NTB)