Macron sendte Oslo Børs til ny rekord

Børser verden over puster lettet ut etter at Macron beseiret høyrepopulisten og euro-motstanderen Marine Le Pen med solide sifre i søndags avgjørende presidentvalg i Frankrike.

Oslo Børs steg like etter start til 712,6 poeng, det høyeste nivået i løpet av en handelsdag noensinne. Deretter snudde imidlertid børsen, og er nå svakt ned.

Macron: Oppgaven er enorm

- Mer enn hva man hadde håpet



Macron var de globale finansmarkedens foretrukne kandidat. Det skyldes primært at et valg av Le Pen ville skapt stor usikkerhet rundt fremtiden til den europeiske valutaen, og dermed potensielt mye markedsuro.

«At Macron slo Le Pen med en margin så høy som på 30 prosentpoeng er nok også mer enn de fleste hadde turt å håpe på. Det innebærer enda et nederlag for populismen og EU-skeptikerne i Europa, og det antyder at Macron ligger bedre an enn ventet til å sikre et solid politisk mandat i parlamentsvalget i juni. Så langt har både oljeprisen og de asiatiske børsene fått seg et løft, og vi venter at europeiske børser vil åpne pent i pluss i dag», skriver Ingvild Borgen Gjerde, strateg i Nordea i en oppdatering mandag.

Congratulations to Emmanuel Macron on his big win today as the next President of France. I look very much forward to working with him! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 7, 2017

Asiatiske børser steg allerede i natt, med både den japanske Nikkei 225-indeksen og den koreanske Kospi-indeksen opp 2,3 prosent. På europeiske børser er imidlertid reaksjonen dempet, med få store utslag.

Opptur på Tokyo-børsen etter fransk valg

Trosser oljeprisfall



Tross en real smell fra oljeprisen, som falt under 50 dollar fatet i forrige uke, sluttet Oslo Børs på rekordhøyt nivå ved børsslutt fredag.

Det er kun mindre bevegelser i kronen mot euroen, som nå ligger på rundt 9,45. Prisen på nordsjøolje er på 49,40 dollar fatet.

Dagens store vinner er foreløpig Norske Skog, som stiger ni prosent etter at det i helgen ble kjent av konsernsjef Sven Ombudstvedt går av.

DN: Norske Skogs konsernsjef Sven Ombudstvedt har sagt opp

