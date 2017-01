Mahad Abid Mahamud: Fikk seks i fransk - halvannet år etter han sa han var analfabet

ANNONSE

Bioingerniør Mahad Abid Mahamud (30), som er fratatt statsborgerskapet etter 17 år i Norge, stilte til debatt i Dagsnytt Atten på NRK mandag.

Verken UDI eller UNE ville stille i debatten.

- Vi fattet vårt vedtak i 2015, Utlendingsnemnda (UNE) opprettholdt dette i april 2016, og nå skal saken opp for retten. Derfor vil verken UNE eller vi kommentere den nå, sier kommunikasjonsdirektør Ingeborg Grimsmo i UDI til Nettavisen.

Varig utvisning

I 2015 fattet UDI vedtak om å frata statsborgerskapet fra ham og varig utvisning fra Norge.



Saken har skapt heftige reaksjoner.

UDI mener han ikke kommer fra Somalia og Etiopia, som han selv sier, men fra Djibouti.

Du kan høre hele intervjuet med Mahamud her.

- Enhver nordmanns rett

Her er et lite utvalg av de spørsmål NRK-programleder Fredrik Solvang stilte Mahamud med utgangspunkt i nær 500 sider med dokumentasjon til grunn for rettssaken i februar:



- Hvorfor overførte du mange penger til en person i Djibouti?



- Ja, enhver nordmann har rett til å investere hvor som helst i verden, så jeg har investert i Djibouti og det har jeg vist norske myndigheter. Jeg vet ikke hvorfor norske myndigheter forsatt mistror meg.

- Bare en påstand fra UDI

- Hvorfor kjenner du mange flere i Djibouti enn i Somalia?

- Det stemmer ikke. Det er bare en påstand fra UDI.

- Halvannet år etter at du kom til Norge, fikk du 6 i fransk på ungdomsskolen, selv om du inntil nylig skulle være analfabet? Og de snakker vel ikke fransk i Somalia eller i Etiopia?

- Nei, det gjør ikke det. Men har du spurt om jeg kan andre språk?

- Kan du det?

- Ja, jeg er en intelligent mann som lærer fort. Jeg kan mange språk, jeg skjønner ikke hvorfor UDI skal bruke det mot meg.

- Fem språk



- Djibouti er et fransktalende land, så UDI har sett på denne sammenhengen og mener du kommer fra Djibouti, sa Solvang.

- Jeg snakker fem språk, svarte Mahamud.

- «Nettaviser» i Somalia og Djibouti mener du tilhører en annen klan enn du selv oppgir. Hva sier du til det?

- Det er interessant at norske myndigheter ser på disse kildene som mer troverdige enn offentlige dokumenter, mener han.

- Fabrikkert intervju med faren av UDI

Mahamud tror ikke noe på at hans avdøde far i intervju med UDI skal ha bekreftet at kommer fra Djibouti og betvilt at Mahad Abid Mahamud er er det riktige navnet.

- Jeg tror dette er fabrikkert.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) sier i et intervju med Dagsrevyen at det er en viktig oppgave å avdekke de som jukser seg til opphold og statsborgerskap i Norge.

- Hvis du lyver og vi oppdager det, vil det få konsekvenser, sier hun.