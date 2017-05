Måling: Briter vil trekke landet ut av Eurovision

ANNONSE

YouGov-målingen, som er gjennomført på nettet, viser at 56 prosent ønsker å forlate sangkonkurransen, mens 44 prosent vil fortsatt at landet skal være med.

Stemmegiverne er delt på brexit-linjen, med 76 prosent av dem som vil ut av Eurovision stemte for å forlate EU, og av dem som ville fortsette i Eurovision stemte 65 prosent mot utgangen av unionen. I folkeavstemningen om brexit stemte 52 prosent for å forlate og 48 prosent for å bli.

– Den britiske offentligheten er ikke ferdig med forsøket på å løsrive landet fra europeiske institusjoner som det har vært medlem av i lang tid, skriver YouGov.

Storbritannia har vunnet Eurovision fem ganger siden starten i 1956, men de siste årene har det gått nedover. Siden 2003 har landet kommet på jumboplass tre ganger.

Målingen viser også at kun 19 prosent av britene kommer til å se lørdagens finale i Kiev, og kun ni prosent kommer til å se på fordi de liker musikk. Mange sier de ser på kun for å gjøre narr av det.

Sist Storbritannia vant konkurransen var i 1997, da med Katharina and the Waves med låten «Love Shine a Light».

- Norge kan vinne



Finalen lørdag starter klokka 22 lokal tid – klokka 21 norsk tid. Og innen klokka 0.30 vet vi om Norge tar seieren, eller om den for eksempel går til en storfavorittene, nemlig Portugal og Italia.

Årets norske låt, «Grab The Moment», har tekst av Jonas McDonnell og er komponert av Joakim With Steen, som går under navnet JOWST. Vokalist er Aleksander Walmann.

NORGES HÅP: Vokalist Aleksander Walmann og JOWST (Joakim With Steen) fremfører Grab The Moment under onsdagens prøve før torsdagens semifinale 2 i Eurovision 2017 i Kiev.

Guri Idsø Viken har fulgt musikkonkurransen i Kiev tett for bloggen Goodeveningeurope.net. Hun var i publikum under den andre generalprøven fredag, som er den som danner grunnlaget for fagjuryenes stemmer.

– Etter juryfinalen begynner jeg å lure på om Norge kan nå topp ti. De hadde veldig bra energi, perfekt vokal og god timing. Jeg tror det funker bra hos juryen, sier Viken til NTB.

Portugal forbi Italia



Italia har toppet den sammenlagte oddslista lenge, og det med god margin. Francesco Gabbani framfører «Occidentali's Karma», og med seg på scenen har han en danser i gorillakostyme.

Fredag gikk imidlertid Portugal opp på oddstoppen. Landet stiller med Salvador Sobral, som framfører «Amar Pelos Dois». På grunn av en hjertesykdom har han ikke kunnet være med på mange av prøvene i Kiev. Det er i stedet søsteren som har vært til stede, og hun har også skrevet låten.

