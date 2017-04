ANNONSE

Forretningsmannen Berge Gerdt Larsen har i over ti år kjempet mot staten for renvasking i en enorm skatteskatt med røtter tilbake til årstusenskiftet.

Vil ikke anke

Den bergenske Larsen ble opprinnelig dømt til flere års fengsel, for deretter å vinne frem i anken på straffesaken og den sivile skattesaken i lagsmannsretten.

Det er allerede klart at staten ikke vil anke saken i straffesaken og nå har Skattedirektøratet har nemlig besluttet at de heller ikke vil anke dommen i den sivile skattesaken til Høyesterett.

- Vi har etter en helhetsvurdeing av saken kommet til at vi ikke anker saken inn for Høyesterett, sier Jan Magnus, direktør for rettsavdelingen i Skattedirektoratet, til Nettavisen.

Lang etterforskning

Politiet har etterforsket den tidligere styrelederen og hovedaksjonæren i oljeselskapet DNO siden midten av 2000-tallet.

Påtalemyndigheten sto lenge fast ved at Larsen tappet selskapet Larsen Oil & Gas for over 20,5 millioner kroner. Det skal han ha gjort ved å selge aksjer til underpris. Ifølge tiltalen hadde Berge Gerdt Larsen en skjult utenlandsformue på minst 645 millioner kroner.

Berge Gerdt Larsen frikjent for økonomisk kriminalitet

Et avgjørende spørsmål i saken har vært fastsettelsen av verdien på aksjene. Der faller flertallet ned på at den tiltalte investoren ikke betalte underpris – «også under hensyntaken av at også tvil om verdien skal komme tiltalte til gode».