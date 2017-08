Marginal nedgang på Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs falt marginalt med 0,1 prosent onsdag. Ved stengetid landet børsen på 741,54 poeng.

En god børsdag for Marine Harvest, dagens mest omsatte, reddet det som ellers var en svak handelsdag for gigantene på hovedstadens børs.

Med en oppgang på 2,4 prosent jevnet de blant annet ut nedgangen til Statoil på 0,1 prosent, og nedgangen til DNB på 1 prosent. Det lå også lenge an til nedgang for Norsk Hydro og Telenor, men de to selskapenes aksjer hentet seg inn igjen like før stengetid og landet på stedet hvil.

Blant dagens vinnere var seismikkselskapet Polarcus (+11,7 prosent), gruveselskapet Avocet (+11 prosent) og renovasjonsselskapet RenoNorden (+9 prosent). Dagens taper var byggevareleverandøren Byggma, som gikk ned 8 prosent.

Stemningen var heller ikke spesielt god på de toneangivende børsene rundt om i Europa, der pilene pekte nedover for samtlige. DAX 30 i Frankfurt hadde en nedgang på 1 prosent, FTSE 100 i London gikk ned med 0,6 prosent og CAC 40 i Paris gikk ned med 1,4 prosent.

Den svake børsdagen for oljegiganten Statoil kom til tross for økt oljepris. Et fat nordsjøolje ble onsdag ettermiddag omsatt for 52,20 dollar fatet, noen cent mer enn på samme tid dagen før.

