Maria Høili sliter med å selge luksusgården

ANNONSE

Milliardærarving og blogger Maria Høili (33) sliter med å selge luksusgården sin i Lier.

Over et halvt år etter at den ble lagt ut for salg med en prisantydning på 38 millioner kroner, er annonsen nå borte fra Finn.no og fra eiendomsmeglerens hjemmeside.

Bakgrunn: Milliardærdatter kan tjene 11 mill på boligsalg

Det betyr likevel ikke at Høili har gitt opp håpet om å selge gården før hun tar med seg mann og barn og flytter til USA i minst ett år.

- Gården blir lagt ut for salg igjen etter hvert. Grunnen til at den er trukket fra Finn og Nordvik & Partners sin side, er at jeg bytter megler. Nå er det eiendomsmegler Sem og Johnsen som tar over, forteller bloggeren til Nettavisen.

Her kan du se hvordan det ser ut inne i luksusboligen:





Les også: Milliardærdatter Maria Høili giftet seg i hemmelighet

- Boligmarkedet i ferd med å sprekke opp

Til Drammens Tidende opplyser Finn.no at boligannonsen for luksusgården hadde 291.000 visninger mens den lå ute. Med det var den Norges tredje mest viste annonse i fjor.

Høili sier flere seriøse interessenter har tatt kontakt, men at noe salg foreløpig ikke er i boks.

Maria Høili giftet seg med Edvard Erken i Drammen tingrett i august i fjor.

- Det er tre som er veldig interessert, men jeg føler at alle sitter på gjerdet. Det har nok litt med at boligmarkedet er i ferd med å sprekke opp litt igjen.

Les også: Maria Høili selger gården: - Jeg har forventninger om å få 40 millioner

- Blir du stresset av å ikke få solgt?

- Nei, jeg er ikke det. Jeg har ikke noe stort behov for å selge, vi har allerede kjøpt hus i USA. Men det handler om at det er en stor gård med mye vedlikehold, og det blir vanskelig for meg å gjøre det fra utlandet. Men vi finner en løsning uansett hva som skjer.

Les også: Milliardærdatter Maria Høili har solgt hytta

- Ikke lett omsettelige

- Er du villig til å gå ned i pris?

- Ja, litt, men ikke mye. Det er vanskelig å si med eiendommer som dette, man må ofte forvente å gi litt etter. Men det handler om at den rette kjøperen dukker opp. Eiendommer som dette er ikke lett omsettelige varer.

Les også: Maria Høili solgte alpakkaflokk for 250.000 kroner

Planen til familien har vært å kjøpe noe mindre i Norge i stedet for å beholde gården.

- Planen var å kjøpe en leilighet, forteller 33-åringen.

- Hvor lenge blir dere i USA?

- I hvertfall et år.

Les bloggen til Maria Høili her!

Da hun gjestet NRK-programmet «Trygdekontoret» i fjor antydet Høili overfor programleder Thomas Seltzer at hun er god for rundt 100 millioner kroner.

I et blogginnlegg tidligere denne uken skrev hun at hun eier for mye.

- Jeg er sliten av for mye vedlikehold inne og ute, jo større, jo verre. Jeg er lei av å rydde, jo større jo verre. Jeg er lei av å ha dårlig samvittighet for at jeg har så mye som jeg ikke bruker, jo mere, jo verre. Ok, dere skjønner sikkert budskapet. Å mest av alt er jeg irritert over at jeg har blitt så godt vane med luksus. Ikke kjøp mer en det dere trenger, det er mer slitsomt en glede.

Har du sett disse videoene?