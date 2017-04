Markedene jubler over Macron-seier

Det innebærer at man unngår «maretitt-utfallet» der kommunisten Jean-Luc Mélenchon møter høyreekstreme Marine Le Pen.

Valgresultatet i Frankrike - nederlag for etablissementet

En eventuelt valg mellom de to populistene Mélenchon og Le Pen var ventet å sende finansmarkedene kraftig ned.

Det franske hovedindeksen CAC stiger nesten fire prosent mandag morgen. Holder den seg på dette nivået frem til stengetid i ettermiddag, vil det være det høyeste nivået på to år.

«Skrekkscenario» i Frankrike får finansmarkedene til å skjelve

- Det hadde vært et valg mellom pest og kolera og hadde vært veldig negativt. Det er ganske stor lettelse over at man unngikk det. Nå regnes det som ganske sikkert at Macron, som er en moderat kandidat, vinner valget, sier Peter Hermanrud, sjefstrateg i Swedbank, til Nettavisen.

Macron ble vinneren i første valgomgang med rundt 24 prosent av stemmene. Meningsmålinger viser at han vil beseire Le Pen med minst 20 prosentpoeng.

Kraftig Storebrand-oppgang

Også i andre europeiske land er det god stemning. Den tyske DAX-indeksen stiger 2,7 prosent, mens den spanske IBEX-indeksen stiger tre prosent.