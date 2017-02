ANNONSE

Finans Norge og Finansieringsselskapenes Forening (FinFo) opplyser tirsdag at medlemmene i de to foreningene er blitt enige om bransjenormen for markedsføring av forbrukslån og kreditt.

Administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Normen stiller strengere krav til markedsføring av forbrukslån og kreditt enn den gjeldende lovgivningen.

– Vi registrerer som mange andre en kraftig vekst i både markedsføring og volumet på forbruksgjeld som over tid ikke er bærekraftig. Dette er bakgrunnen for at vi nå har utarbeidet en bransjenorm som på noen punkter er strengere og mer konkret enn lovverket, og som vil gjelde som en minimumsstandard for alle medlemmene i de to foreningene, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Forrige uke ble det blant annet kjent at én av fem eiendomsmeklere har opplevd at boligkjøpere bruker forbrukslån for å klare å stille med nødvendig egenkapital, viser en undersøkelse.

I undersøkelsen som Norges Eiendomsmeglerforbund og Storebrand har gjennomført, svarer rundt 500 av de 3.000 som deltok at de har opplevd at boligkjøpere bruker forbrukslån i bolighandelen én eller flere ganger.

Det innebærer at noen av dem som har dårligst råd, også tar opp de klart dyreste lånene.

