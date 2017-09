Prinsessens inntekter er helt konge.

Prinsesse Märtha Louises mye omdiskuterte engleskole, Soulspring, håver inn penger. Siden starten i 2007 har selskapet hatt en omsetning på nesten 22 millioner kroner. Det melder Kapital.

- Vi er fornøyd med resultatet, som vi mener gjenspeiler en fornuftig drift av selskapet, sier manager/agent Carina Scheele Carlsen i Soulspring til Kapital.

Selskapet bak Soulspring, Astarte Inspiration, omsatte for over 3,7 millioner kroner i 2016.

Ifjor fikk de et resultatet på 400.000 kroner før skatt. Utbetaling av styrehonorarer til Märtha Louise og styreleder Elisabeth Nordeng, var på henholdsvis 770.000 kroner og 750.000 kroner.

Aktivitetene i selskapet baserer seg på undervisning, kurs og foredragsvirksomhet.

I tillegg anslår Kapital at duoen har hatt godt over fem millioner kroner i inntjening på boksalg, spesielt etter de inngikk en avtale med verdens største forlag innen alternativ litteratur, amerikanske Hay House, i 2013. Forlaget sikret seg da de internasjonale rettighetene til Märtha og Nordengs bok, The Spiritual Password. Bare i Norge skal boken ha solgt over 150.000 eksemplarer. Boken er senere blitt utgitt i utlandet, skriver Kapital.

