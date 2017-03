Martin Andresen og Søren Eriksen: - Paller er penger

ANNONSE

Sammen har de to kjøpt palle-distributøren Waba for 100 millioner kroner. Nå jakter de oppkjøp for å mangedoble størrelsen. Det skriver Finansavisen tordag.

- Paller er penger, sier Eriksen til Finansavisen.

Den tidligere salgsdirektøren fra TV 2 og Nettavisen samt kommersiell direktør i Våerenga, har i fem år hjulpet kompisen Atle Walgren med å bygge opp palleselskapet Waba fra 100 milloner kroner i omsetning til over 200 millioner.

Nå ville Walgren selge, og Eriksen har sammen med tidligere landslagsspiller i fotball og Vålerenga-kollega Martin Andresen, kjøpt halve forretningen hver for en samlet pris som etter det Finansavisen kjenner til utgjør rundt 100 millioner kroner.

- Jeg har noen investeringer i logistikk selv om jeg jobber fullt med Skeidar, sier Andresen til Finansavisen.

Andresen og Eriksen har et mål om å doble dagens Waba-omsetning fra 220 til 500 millioner kroner.