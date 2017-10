Martin Linge-feltet blir 42 prosent dyrere enn planlagt

Skandalefeltet til franske Total blir 12 milliarder dyrere enn opprinnelig antatt. Norske skattebetalere må ta nesten hele regningen.

Olje- og gassfeltet Martin Linge, som for tiden er under utbygging, ventes nå til å bli 42 prosent dyrere enn opprinnelig anslått.

Det viser utregningen i statsbudsjettet for 2018.

Da ble investeringsanslaget for feltet oppjustert med 1,36 milliarder kroner, noe som betyr at sprekken på Martin Linge-feltet nå er hele 12,1 milliarder fra et opprinnelig anslag på 29,1 milliarder kroner og har nå et totalbudsjett på 41,3 milliarder. Det er altså en budsjettoverskridelse på hele 42 prosent.

VEST FOR BERGEN: Martin Linge-feltet ligger vest for Oseberg i Nordsjøen, helt på grensen til den britiske delen.

Oljeselskapene betaler 78 prosent i skatt av inntektene sine. Den norske staten tar til gjengjeld store deler av den økonomiske risikoen og skattebetalerne tar om lag 90 prosent av regningen for overskridelsene ved norsk sokkel.

Les også: MDG kraftig ut mot milliardoverskridelser på norsk sokkel

Forsinket med tre år

Ifølge budsjettdokumentet fra Olje- og energidepartementet skyldes økningen hovedsaklig økte kostnader og forsinkelser knyttet til plattformdekket. En svekket norsk kronekurs har også bidratt til å øke kostnadene.

«Sidan førre rapportering har investeringsanslaget auka med 1 359 mill. kroner. Lengre tid for ferdigstilling av modulane i Korea og reforhandling av kontraktar har medverka til høgare kostnader. Vidare er det høgare kostnader knytte til auka tal prosjektpersonell involvert i ferdigstilling og oppstart», heter det i budsjettdokumentet.

Dødsulykke

Martin Linge-feltet skulle egentlig i produksjon allerede i 2016, men en rekke hendelser har gjort at tidspunktet er blitt forsinket.

Senest oppstå det i mai 2017 en dødsulykke på verftet i Sør-Korea i mai 2017, noe som forsinket arbeidet med plattformen. Total regner nå med produksjonsoppstart i første halvdel av 2019.

Les også: Seks mistet livet under bygging av norsk oljeplattform i Sør-Korea

Også Hansteen sprekker

Martin Linge-feltet er ikke det eneste feltet som har gått på en smell. Aasta Hansteen-feltet anslås nå å bli fire milliarder kroner dyrere enn opprinnelig antatt, og nedskrivningen bare i dette budsjettet beløper på en milliard kroner. Det er en overskridelse på 12 prosent.

Igjen har den svekkede kronekursen en stor del av skylden for sprekken.

«Mesteparten av auken sidan PUD skuldast svekka kronekurs i forhold til vekslingskursar ein gjekk ut frå ved PUD. Investeringane aukar òg på grunn av fleire prosjekteringstimar og auke i kostnader på utstyrspakkar og råvarer», skriver departementet.

Skattebetalerne kan trøste seg med at en rekke andre felt ser ut til å komme inn godt under hva man har ventet.

Blant annet viste tallene til oljedirektoratet at første del av utbyggingen av det gigantiske Johan Sverdrup-feltet nå bli hele 22 milliarder kroner billigere enn opprinnelig anslått. Det er en reduksjon på 18 prosent.

Mest sett siste uken