Martin Shkreli til ansatts kone: «Jeg håper at dere og deres fire barn blir hjemløse»

Martin Shkreli sendte trusselbrev til kona til en ansatt.

Amerikaneren Martin Shkreli ble verdensberømt da han som toppsjef for Turing økte prisen på legemiddelet Daraprim, som er livsviktig for aidspasienter, med over 5000 prosent. Prisen ble satt opp fra 110 til 6200 kroner per dose.

Dette hensynsløse trekket, kombinert med en provoserende oppførsel i sosiale medier, førte til at Shkreli ble omtalt som verdens mest forhatte mann.

Han ble blant annet utestengt fra Twitter etter å ha trakassert en kvinnelig Teen Vogue-journalist i ukevis.

På tiltalebenken

To år senere befinner Shkreli seg i retten i Brooklyn, tiltalt for aksjebedrageri.

Myndighetene i USA mener at Shkreli startet et hedgefond for å skaffe penger til å betale misfornøyde investorer fra et annet hedgefond, og deretter startet aksjeselskapet Retrophin for å skaffe midler til å gjøre opp for seg overfor misfornøyde investorer i det andre hedgefondet også.

Shkreli anklages for å ha løyet til investorer, aksjeeiere og Retrophin-styret i årevis, blant annet ved å sende ut falske resultatrapporter.

Tirsdag kom det fram i retten at Martin Shkreli også sendte trusselbrev til ansatte, skriver The New York Times.

Tim Pierotti, som tidligere ledet et av Shkrelis hedgefond, vitnet i retten at han hadde mistet tilliten til sjefen sin allerede i 2012, og at det deretter dukket opp et brev adressert til Pierottis kone, som påtalemyndighetene i rettssaken mot Shkreli la fram som bevis tirsdag.

«Din ektemann har stjålet 1,6 millioner dollar av meg. Din patetiske unnskyldning av en ektemann må få seg en ordentlig jobb hvor han ikke er avhengig av bedrageri for å lykkes. Jeg håper at dere og deres fire barn blir hjemløse og skal gjøre alt jeg kan for at det skjer», skrev Shkreli angivelig i brevet.

Måtte selge alt på dagen

Pierottis vitnemål er sentralt for den ene av totalt åtte bedrageritiltaler mot Shkreli, om at han manipulerte aksjene til Retrophin. Shkreli hevder at han er uskyldig.

Martin Shkreli skal blant annet ha distribuert Retrophin-aksjer til Pierotti og flere andre personer, alltid rett under grensen for hva som må rapporteres inn, og kontrollerte dermed store deler av Retrophin uten å melde dette inn til myndighetene.

Pierotti ble ansatt i Shkrelis hedgefond MSMB i august 2011 for å starte et forbrukerfond. I sitt vitnemål fortalte Pierotti at alle pengene i MSMBs forbrukerfond ble investert i Rick’s Cabaret, en kjede med strippeklubber.

En dag kom Shkreli plutselig med krav om at alt måtte selges «i dag» fordi han trengte penger.

I desember 2012 ble Pierotti med i gruppen som kjøpte Retrophin, som var i ferd med å børsnoteres. Han betalte 400 dollar for 400.000 aksjer, opplyste Pierotti i retten. Shkreli ba gruppen om å løfte aksjens omsetningsvolum ved å kjøpe, selge og kjøpe igjen.

Senere samme måned ville Shkreli kjøpe aksjene fra Pierotti, som fra vitneboksen fortalte at hans tidligere sjef hadde ringt ham og skreket krav om å få aksjene, deretter truet med søksmål via e-post og så skrive brev til kona hans og true med å gjøre dem hjemløse.