Martin Shkreli utlovet dusør for hårstrå fra Hillary Clinton - ble fengslet

«Verdens mest forhatte mann» var ute mot kausjon i påvente av bedrageridom da han ble fengslet for trusler mot Hillary Clinton.

NEW YORK (Nettavisen): Martin Shkreli ble verdensberømt da han kjøpte rettighetene til Aids-medisinen Daraprim og satte opp prisen med 5500 prosent, fra 13,50 til 750 dollar. Daily Mail kalte ham verdens mest forhatte mann.

Den kyniske prisøkningen var ikke eneste årsak til at han fikk dette stempelet. Han ble også utestengt fra Twitter etter å ha trakassert en kvinnelig journalist i ukevis.

Den siste tiden har han vært opptatt i rettsvesenet, etter at FBI tiltalte ham for aksjebedrageri. Shkreli ble anklaget for å ha løyet til investorer, aksjeeiere og Retrophin-styret i årevis, blant annet ved å sende ut falske resultatrapporter.

Juryutvelgelsen underbygger påstanden til Daily Mail om at Shkreli er upopulær. Ifølge Harper’s Bazaar var det vanskelig å finne jurymedlemmer som ikke allerede før rettssaken anså ham som skyldig – magasinet publiserte en meget underholdende utskrift av denne prosessen.

Under rettssaken kom det blant annet frem at han sendte trusselbrev til ansatte:

«Din ektemann har stjålet 1,6 millioner dollar av meg. Din patetiske unnskyldning av en ektemann må få seg en ordentlig jobb hvor han ikke er avhengig av bedrageri for å lykkes. Jeg håper at dere og deres fire barn blir hjemløse og skal gjøre alt jeg kan for at det skjer», skrev Shkreli i brevet, ifølge vitnemålet til Tim Pierotti, som tidligere ledet et av Shkrelis hedgefond.

Ikke overraskende endte det med at Martin Shkreli ble kjent skyldig. Han ble løslatt mot kausjon i påvente av domsavsigelsen, som kan ende med inntil 20 års fengsel. Den foreløpige friheten benyttet han blant annet til å tilby sine følgere på Facebook 5000 dollar i dusør dersom noen klarer å få tak i noen hårstrå fra Hillary Clinton under hennes bokturné.

Dermed ble Shkreli fengslet umiddelbart.

- Det faktum at han fremdeles er uvitende om hvor upassende hans handlinger og hans ord er, viser meg at han kan være en fare for samfunnet, konstaterte dommer Kiyo Matsumoto da kausjonen ble trukket tilbake.

- Dette er en oppfordring til overfall. Dette beskyttes ikke av første grunnlovstillegg, konkluderte Matsumoto.

Domsavsigelsen i bedragerisaken faller først i januar.

