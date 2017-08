Matbutikk viser avsky mot rasisme - fjernet alle utenlandske varer

Hylles av kundene.

Den tyske matkjeden Edeka gjorde lørdag drastiske grep for å ta avstand fra rasisme, skriver Expressen.

I butikken deres i storbyen Hamburg fjernet kjeden samtlige utenlandske matvarer, for å vise hvordan Tysklands dagligvarebutikker ville sett ut uten utenlandske varer.

- Står for mangfold

Resultatet ble mengder med nesten helt tomme butikkhyller. Foran disse ble det plassert ut skilt med tekster som «Denne hylla er ganske kjedelig uten variasjon», «Sortimentet vårt har grenser i dag», «Vi hadde vært dårligere uten mangfold» og «Så tom er en hylle uten utenlandske varer».

- Edeka står for mangfold og vi har stor variasjon av mat i vårt sortiment, og denne er produsert i mange deler av Tyskland. Men det er sammen med produkter fra andre land at vi skaper det unike mangfoldet som kundene våre setter pris på, sier en talsperson for Edeka til britiske Metro.

- Veldig fornøyde

I sosiale medier hylles kampanjen av butikkens kunder, og også av folk fra hele verden som har fått med seg budskapet.

- Vi er veldig fornøyde med å ha fått så mange positive tilbakemeldinger etter lørdagens aksjon, sier talspersonen.

Edeka-kjeden har gjort seg kjent for å være gode på å treffe folk og ders følelser i sine kampanjer. Blant annet lager kjeden hvert år en ny julereklame, den ene mer rørende enn den andre.

Her er noen av hyllestene som Edeka høster i sosiale medier:

