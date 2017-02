Mathallen i Trondheim gir opp

ANNONSE

Planen var å prøve seg i tre år, men etter bare halve tiden, kaster eierne inn håndkleet, skriver Adresseavisen. Ifølge styrelederen er årsaken såre enkel: For få kunder og altfor lav omsetning.

- Forbrukerne i Trondheim setter stor pris på mathall på fredag og lørdag, men ikke ellers i uka, sier Tor Jarle Warø. Lav omsetning førte til høyt svinn og manglende fortjeneste.

Les: Oslo Håndverksdestilleri: Med Marka i ei flaske

- Ferskvarer ser dessverre ikke forskjell på ukedagene, sier Warø og legger til at Trondheim er for lite for konseptet de satset på.

I 2015 ble omsetningen på drøyt 9 millioner kroner, mens bunnlinjen viste 3,4 millioner i minus. Også i fjor ble det underskudd, ifølge de foreløpige tallene.

Les: Vil lage mathall på Vaterland

Butikkdriften overlates nå til Bunnpris. Selv om kjeden og mathallen drev i samme bransje og sånn sett var konkurrenter, synes Bunnpris-sjef Christian Lykke det er trist at forsøket ikke lyktes.

-Jeg bor jo her også og hadde gjerne sett at Trondheim hadde en god mathall. Vi må vel innse at mathaller som regel fungerer i byer som er veldig mye større. Det er jo bare så vidt det går i Oslo, sier han.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her