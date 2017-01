Matkrigen: - Overskuddet går ikke til én søkkrik familie

ANNONSE

Da Rema 1000 lanserte sin nye rabattordning, svarte Coop umiddelbart med 11 prosent priskutt på frukt og grønt, mens Kiwi doblet sin bonus på de samme varene til 15 prosent.

Nå venter alle spent på hvem som vil ta det neste steget. Enn så lenge sitter Rema 1000 stille i båten.

Mette Fossum.

– Veldig forutsigbart av Kiwi. De ønsker å fokusere på frukt og grønt, og har ikke et tilsvar på Æ der kundene får 10 prosent på varene de kjøper mest av – ikke varer som Kiwi og Coop bestemmer for dem, sier kommunikasjonsdirektør Mette Fossum i Rema 1000 til Nettavisen. Hun vil ikke svare på om de vil øke rabattene.

– Æ kutter prisen med 10 prosent på de ti varene du handler mest og gir i tillegg 10 prosent på fersk frukt og grønt. Dette er bare starten, så følg med, fortsetter Fossum.

Gir seg aldri



Coop ønsker Rema velkommen etter. Matvarekjeden viser til at Coop har drevet delingsøkonomi i 150 år i Norge.

– Våre medlemmer eier Coop sammen. De har innflytelse på den videre utviklingen av Coop. Overskuddet går heller ikke til én søkkrik familie, men deles med våre 1,5 millioner medeiere, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge til Nettavisen.

– Har dere et tilsvar til Æ der kundene får 10 prosent på varene de kjøper mest av?

Harald Kristiansen i Coop Norge.

– Våre 1,5 millioner medeiere har i flere år fått verdikuponger med rundt 20 prosent rabatt på varer de handler ofte. I tillegg får de jevnlig gratisprodukter. På toppen av dette får alle medeiere minst én prosent kjøpeutbytte på absolutt alt de handler i Coops butikker, sier Harald Kristiansen i Coop.

Konkurrenten Kiwi og Norgesgruppen lover kundene – og konkurrentene – at de gir seg aldri på pris.

– Vi mener det er langt bedre for kundene med 1 prosent bonus på 4500 varer, enn 10 prosent på 10 varer som du heller ikke kjøper hver gang. Det er enkel matematikk. Du skal slippe å spise pølser og kjøttdeig til middag hver dag, sier kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi til Nettavisen.

– Kiwi var flinkere enn oss

Under riksmøtet for Rema-kjøpmennene i forrige uke var det tydelig at Ole Robert Reitan merket presset fra de Kiwi. Foran en fullsatt sal på Gardermoen kom Rema-toppen med en vanskelig innrømmelse.

– Det gjør vondt å si det, men Kiwi var flinkere enn oss i 2016, sa han.



Dagligvarekjedene kjemper hardt om dagen.

I kjølvannet av lanseringen har Rema 1000 fått mye pepper for at de skal fjerne flere merkevarer. I Nord-Norge har butikkene allerede fått kallenavnet «Ræva 1000».

Konkurrentene Coop og Norgesgruppen har ikke planer om å fjerne merkevarer.

– Vi satser på merkevarer og har ingen planer om å redusere utvalget. Tvert imot, lover Kristine Aakvaag Arvin i Norgesgruppen-eide Kiwi.

Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi.

Harald Kristiansen i Coop velger samme linje.

– Du får ikke fornøyde kunder ved å kutte ut produkter som kundene ønsker seg, sier han.

Gigantisk formue



Ifølge skattelistene for 2015 hadde den selvtitulerte kolonialmajor Odd Reitan en inntekt på 71 millioner kroner i 2015. Formuen er oppgitt til 761 millioner kroner.

Sønnen Ole Robert Reitan, og styreleder i Rema 1000 dro inn 2 millioner kroner og hadde en formue på 41 millioner kroner.

Til sammenligning hadde Johan Johannson i Norgesgruppen en inntekt på 5 millioner kroner og en formidabel formue på over 4 milliarder. Han eier over 70 prosent av Norgesgruppen sammen med faren og onkelen: Knut Hartvig Johannson og Torbjørn Johannson.

