Mattilsynet: - Ikke spis denne osten

- Selv små smittedoser kan føre til sykdom og i verste fall død hos eldre, nyfødte og personer med underliggende sykdommer.

Årsaken til at osten ikke skulle vært solgt, er at produktet inneholder sykdomsfremkallende bakterier, opplyser Mattilsynet i en pressemelding.

Ma Poule AS trekker tilbake osten Le Petit Campagnard Fromage de Chevre (Chevre Frais). Osten er lagd av upasteurisert geitemelk.

Produktet er solgt av Ma Poule AS på Mathallen i Oslo. Ma Poule AS opplyser at de har solgt hele varepartiet.

Produsenten av osten har påvist for høye mengder av bakterien Listeria monocytogenes i flere batcher upasteurisert ost, og har derfor valgt å trekke tilbake alle batchene på markedet.

- Ikke spis osten!

Listeria monocytogenes kan føre til alvorlig sykdom. Personer med nedsatt immunforsvar er spesielt utsatt, og selv små smittedoser kan føre til sykdom og i verste fall død hos eldre, nyfødte og personer med underliggende sykdommer. For gravide kan bakterien medføre abort. Normalt friske personer kan også bli syke av bakterien, men symptomene er normalt lettere og de tåler noe større mengder av bakterien enn mer utsatte personer.

- Forbrukere som har kjøpt produktet må ikke spise det. Forbrukere kan levere produktet tilbake til butikken mot tilgodelapp, råder Mattilsynet.

