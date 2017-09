Matvareprisene stuper: - Oppsiktsvekkende

Mens maten blir billigere, blir drivstoff dyrere.

SSB la mandag frem nye tall for konspumprisindeksen, som var på bare 1,3 prosent siste tolv måneder. Dette er nesten halvparten av inflasjonsmålet på 2,5 prosent.

Hovedårsaken til de lave tallene er ifølge SSB et markert fall i prisene på matvarer.

- Matvareprisene falt 3,4 prosent fra juli til august i år, mens de falt 1,0 prosent i samme periode i fjor, melder SSB, som påpeker at nesten alle typer matvarer hadde en nedgang i prisen.

- Tilbudskampanjer er vanlig i august, men det ble registrert prisnedganger på et bredere varespekter enn hva som normalt omfattes av tilbud.

Ifølge Virke var disse tallene oppsiktsvekkende.

- Prisnedgangen på matvarer fra juli til august var oppsiktsvekkende høy. Det er vanlig med en prisnedgang på denne tiden av året, men i år er prisnedgangen nær tre ganger større enn det vi har sett de foregående årene, sier direktør for dagligvare i Virke, Ingvill Størksen.

Matprisene gikk ikke bare ned den siste måneden, men ligger nå på et lavere nivå enn for ett år siden.

Matvarer var ikke det eneste som hadde en markert nedgang. Betydelige billigere flybilletter fører også til at prisveksten trekkes ned.

- Etter to sommermåneder med prisøkning falt prisene 25,9 prosent i august og ga et prisnivå under tilsvarende periode i fjor.

Ifølge SSB hadde KPI-nedgangen vært enda større om det ikke var for en økning i drivstoffprisene.

Sett denne videoen?