VIL HA MCDONALDS JOBB: Kommunikasjonssjef Erik Lødding i McDonalds mener at den store søkermassen viser at unge mennesker vil jobbe, men at det for mange er vanskelig å skaffe jobb i dagens marked. (Google/McDonalds)

McDonald’s fikk 15.200 søknader til 600 jobber

– Det er en betydelig økning og søkerrekord hos oss, sier kommunikasjonssjef Erik Lødding i McDonald’s.