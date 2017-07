MDG-topp Anna Kvam krever at Statoil bytter navn

Lanserer «Statstraum» og «StatsEnergy» som navnekandidater.

- Skal Statoil fortsatt være en motor i norsk næringsliv, må de være med på omstillingen bort fra oljen. Et navnebytte er en del av den omstillingen, sier Anna Kvam til Nettavisen.

Kvam er talsperson for Grønn ungdom og førstekandidat for Miljøpartiet de Grønne i Rogaland.

Hun har allerede sendt et brev til Statoil-sjefen, Eldar Sætre, hvor hun ber om et navnebytte.

- Statoil kan ikke leve av å eksportere olje for alltid. Lykkes de med omstillingen til fornybar energi, er det utenkelig at selskapet fortsatt skal hete Statoil. Derfor er det på tide at de skifter navn, sier Kvam.

StatEnergy eller Statstraum?

Hun mener flere navn kan være aktuelle kandidater på Norges suverent største og viktigste selskap.

- Nå er det allerede et selskap som heter Statkraft, men navn som StatEnergy eller Statstraum kan være aktuelle, sier hun.

På landsmøtet til MDG i mai, tok Kvam til orde for at partiet går inn for utfasing av norsk oljevirksomhet innen 2032, noe hun og resten av Grønn ungdom fikk gjennomslag for. Får MDG gjennomslag for den politikken, begynner Statoil med andre ord å få dårlig tid med omstillingen sin.

- Jeg tror spørsmålet om navnet til Statoil kan bli veldig aktuelt raskere enn mange tror, sier Kvam.

Ikke uhørt

Forslaget er ikke helt uhørt. På starten av 2000-tallet, kunngjorde den tradisjonsrike britiske energigiganten BP at navnet deres ikke lenger vare en forkortelse for «British Petroleum».

Selskapet innførte samtidig slagordet «Beyond petroleum», altså «forbi» eller «etter» petroleum. Selskapet fikk dessuten en grønn logo for å signalisere en mer miljøvennlig profil.

Strategien viste seg imidlertid som mislykket, spesielt siden BP kun i liten grad satset på på noe annet enn fossil energi, og selskapet har senere langt på vei gått tilbake på den.

Bør selge seg ut

Kvam understreker at ikke bytte av navn er alene ikke nok. Hun innrømmer en fare for at Statoil kan gi uttrykk for at de er mer miljøvennlige enn de er.

- Å bytte navn er ikke nok, selv om det vil være et skritt på vegen. Et navnebytte bør gå hånd i hånd med at de blant annet selger seg ut av de mest klimaskadelige prosjektene i utlandet, som de uansett taper penger på, sier Kvam.

Kvam viser til at Statoil allerede har signalisert at de ønsker å satse mer på fornybar energi. Statoil har sagt at innen 2030 venter de at 15 til 20 prosent av investeringene deres vil gå til fornybar energi.

Lever godt med Statoil-navnet

Eldar Sætre er på ferie, men informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen i Statoil svarer at et navnebytte ikke er på tapetet med det første.

-Vi er glad for at MDG har sett at vi satser mer på fornybar energi. I disse dager fullfører vi havvindparken Hywind, som sammen med havvindparken Dudgeon skal levere energi til en million briter, sier informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen til Nettavisen.

Han understreker imidlertid at olje og gass fortsatt vil være en veldig viktig del av Statoils virksomhet i tiden fremover. De ser ikke noen grunn til å skifte navn med det første.

- Vi lever godt med det navnet vi har. Olje og gass kommer til å være viktig i mange tiår fremover. Også i et scenario der den globale oppvarmingen blir begrenset til to prosent, trenger vi nye mye olje og gas, sier Glad Pedersen.

