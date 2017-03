Mediemangfoldsutvalget vil øke støtten med 840 millioner

ANNONSE

Mediene står overfor en alvorlig krise som er avgjørende for demokratiet å unngå. Derfor foreslår et enstemmig utvalg å øke mediestøtten med 740-840 millioner kroner.

- Det haster

- Utvalget ber norske politikere om å endre mediepolitikken og oppgradere ambisjonene med de offentlige ordningene så raskt som mulig, og med mye høyere tempo enn hittil. Det haster, heter det i rapporten.

Viktig for Nettavisen er at gratismediene for første gang er verdsatt som en viktig del at mediemangfoldet, og det foreslås en øremerket støtteordning på 20 millioner kroner i året til gratis nettmedier.

Utvalget foreslår å sette et tak på hvor stor del av inntektene enkelte aviser kan ha fra pressestøtte på 27 prosent av omsetningen.

Det rammer de største pressestøttemottakerne.

Til gjengjeld foreslår utvalget å fjerne arbeidsgiveravgiften for alle medier, slik at svært få medier får mindre penger enn tidligere.

Fjerning av arbeidsgiveravgiften er den største nyheten, det vil gi 500-600 millioner kroner i mindre kostnader for mediene og er en støtteordning som går direkte til produksjon av journalistikk.

Nettavisen drar nytte av både kutt i arbeidsgiveravgiften og potensielt den nye støtteordningen for gratis medier. Viktig for Nettavisen er at gratismediene for første gang er verdsatt som en viktig del at mediemangfoldet, og det foreslås en øremerket støtteordning på 20 millioner kroner i året til gratis nettmedier.

Utvalget foreslår med andre ord å kutte kraftig i den gamle pressestøtten til papiraviser, men foreslår i stedet ordninger som kommer alle mediene til gode – og aller viktigst er kuttet i arbeidsgiveravgift.

Det betyr at aviser som Vårt Land, som ligger an til å tape stort på pressestøttekuttet, vil komme bedre ut når verdien av kutt i arbeidsgiveravgiften trekkes inn.

Medieutvalget gjør også et poeng ut av «falske nyheter» og at støtten som nå foreslås er viktig for å motarbeidet dette. I rapporten heter det:

- I det siste har vi sett at tilliten til journalistikken blir undergravd av systematisk produksjon av falske nyheter, og mediene befinner seg som aldri før midt i «kampen om fakta». Denne utviklingen vil på sikt kunne påvirke mediemangfoldet.

Utvalget foreslår altså å fjerne noen av pressestøttereglene som gir veldig mye penger til noen få aviser. Eksempelvis fjernes ekstrasatsen for nummer to-aviser – og det betyr en del for noen spesielle aviser. Medietilsynet har regnet på det forslaget over.

- Grovt sagt vil innhold som genererer mye trafikk på nettet også generere større inntekter, uavhengig av kvaliteten på innholdet. Useriøst innhold genererer ofte høyere reklameinntekter enn grundig og faktabasert journalistikk, blant annet fordi programmatisk kjøp av reklame i utgangs-punktet ikke tar hensyn til innholdet i det som blir publisert. Det finnes følgelig ikke mekanismer som premierer grundig, tid- og ressurskrevende eller sannferdig journalistikk, i alle fall ikke på kort sikt. Nedbemanning og innstramming i redaksjonene vil også kunne ramme den ressurskrevende journalistikken.

- Myndighetene har et særlig ansvar for å stimulere innhold som er avgjørende for det offentlige ordskiftet (nyheter, aktualiteter og debatt). En tilskuddsordning vil kunne bidra til at flere nyhets-medier publiserer samfunnsviktig journalistikk, og slik tilfører flere perspektiver og dermed styrker innholds mangfoldet, står det i rapporten.

Videre står det:

- Fabrikkerte nyheter, «fake news», har den senere tid blitt et økende problem i sosiale medier, og for enkelte aktører har slike nyheter blitt en forretningsmodell. En undersøkelse gjennomført av Buzzfeed, viste at i de tre siste månedene før det amerikanske presidentvalget ble de 20 mest delte fabrikkerte nyhetene på Facebook mer delt, kommentert og likt enn de 20 tilsvarende nyhetene fra velrennomerte, redigerte medier på Facebook (New York Times, Washington Post, Huffington Post, NBC News osv.). Spredningen av falske nyheter kan påvirke brukernes tillit til mediene i negativ forstand. Både Facebook og Google har iverksatt tiltak for å hindre spredningen av slike nyheter, og flere nettjenester har spesialisert seg på faktasjekk av nyheter (eks. Fact-check.org, Snopes.com og Viralgranskaren i Sverige).»

Utvalget har også sett på pressestøtten som gjør at noen aviser nesten lever på pressestøtte, og foreslår et tak – eller altså et krav om at de må ha andre inntekter også. Her er en beregning av ulike tak – forslaget er altså 27 prosent som tak.

- Finnes ikke bærekraftige forretningsmodeller

I rapporten heter det at journalistikken og de uavhengige, redigerte nyhets- og aktualitetsmediene i Norge befinner seg midt i en historisk avgjørende tid.

- Store strukturelle endringer forårsaket av den globale konkurransesituasjonen, den teknologiske utviklingen og mediebrukernes adferd medfører at det akkurat nå ikke finnes bærekraftige forretningsmodeller for å finansiere betydelige deler av den samfunnsviktige norske journalistikken. I dagens og de nærmeste årenes situasjon er ikke mediepolitikk bare mediepolitikk, men demokrati- og mediepolitikk. Det er selve infrastrukturen i folkestyrets offentligheter som er under så sterkt press at det er grunn til å frykte at journalistikken snart ikke lenger kan fylle sin uunnværlige rolle, heter det i rapporten.

Utvalget gjør det klart at tiltakene som nå foreslås, gjelder en tidsbegrenset periode:

- Den alvorlige situasjonen preger utvalgets omfattende forslag til endringer i eksisterende offentlige virkemidler og forslag til nye tiltak og ordninger. De fleste av dem foreslås for en tidsbegrenset periode, og virkningen av dem må evalueres i løpet av perioden. For utgangspunktet og målet er at mest mulig av journalistikken ideelt sett bør finansieres på andre måter enn ved langvarig offentlig støtte. Den mest uavhengige journalistikken over tid er alltid den som finansierer seg selv, uten eksterne finansieringskilder.

Medieutvalget er derimot ikke i tvil om at det nå haster.

- Utvalgets største bekymring er at for mye av den samfunnsviktige journalistikken vil bli bygget ned og forsvinne i løpet av den korte tiden som nå eksisterer, førbærekraftige forretningsmodeller eventuelt viser seg å kunne finansiere den. Det er en risiko samfunnet ikke bør ta. Først i de kommende årene vil vi kunne se de journalistiske konsekvensene av de historisk store nedbemanningene og kostnadskuttene som norske redaksjonelle miljøer har gjort de seneste årene.

- Vi begynner å ane resultatene allerede – det hevdes at flere tematiske blindsoner oppstår, og det blir lenger mellom den ressurskrevende journalistikken som gransker økonomi og politikk, offentlig og privat sektor, grundig og kritisk. Utvalget ber norske politikere om å endre mediepolitikken og oppgradere ambisjonene med de offentlige ordningene så raskt som mulig, og med mye høyere tempo enn hittil. Det haster, heter det i rapporten.

