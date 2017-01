Meksikansk firma designet Donald Trumps mur

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): «The Prison Wall» – fengselsmuren – er navnet som designfirmaet Estudio 3.14 i Guadalajara har gitt på prosjektet sitt.

Det er et samarbeid med professor Hassanaly Ladha ved universitetet i Connecticut, hvor man har designet hvordan Donald Trumps ønskede mur på grensen mellom USA og Mexico kan se ut.

- Vi håper at disse bildene vil gjøre det mulig for publikum å forestille seg dette politiske forslaget i all sin vidunderlige perversitet, forteller Estudio 3.14.

Donald Trump lovet under valgkampen både at han skulle bygge muren og at den skal bli vakker.

- Fordi muren må være vakker, har vi latt oss inspirere av Luis Barragans rosa murer, som er karakteristiske for Mexico, forklarer det meksikanske designfirmaet.

Muren må strekke seg over 3144 kilometer for å dekke hele grensen, og den må passere høyder og vann. CNBC har studert hva en slik mur trolig vil koste, og estimerer det til mellom 125 og 210 milliarder kroner.

I tillegg viser en analyse som Politico har gjort, at muren vil koste rundt 17 milliarder kroner per år fordi den må vedlikeholdes og dessuten også voktes av 21.000 grensevakter.

Det er disse tallene Estudio 3.14 har tatt utgangspunkt i.

Se videopresentasjon av muren her:

Muren vil strekke seg over fire delstater, fra Stillehavet ved Californias kyst, via Arizona og New Mexico til Texas og Mexicogolfen.

Norberto Miranda i Estudio 3.14 anslår ifølge Business Insider at det vil ta 16 år å bygge den gigantiske muren. Han mener at den vil bli svært vanskelig å bygge, på grunn av terrenget i området.

Det meksikanske firmaet har inkludert et fengsel i muren, som skal kunne holde «de elleve millioner meksikanerne som Trump vil deportere». Det er lagt opp til at disse fangene arbeider med vedlikeholdet av muren.

Det er også lagt inn et kjøpesenter på amerikansk side.