Meldte feilaktig John Fredriksens død

Nettstedet USA Radio meldte at milliardær John Fredriksen har gått bort.

Nettstedet opplyste at John Fredriksen «har gått bort i London». I den samme artikkelen står det også at han døde i Miami da han besøkte sin personlige lege i Miami (i Florida i USA red. anm).

Artikkelen ble sirkulert i aksjemarkedet onsdag. Kredittanalytiker Magnus Vie Sundal i DNB valgte å gå ut på Twitter og advare mot den falske nyheten.

Be aware: Fake story from Phillipine website "usa-radio" claiming John Fredriksen has died (from Apr-16) circulating.#FakeNews