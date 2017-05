Mener Norge kan tape 225 milliarder på Lofoten-kompromiss

ANNONSE

Ifølge ressursberegninger fra Oljedirektoratet som bransjeforeningen Norsk olje og gass har satt sammen, går staten glipp av 225 milliarder kroner med Aps fredning av Nordland 7 og Troms 2 utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Det skriver Dagens Næringsliv (DN) (krever abonnement) fredag.

Finansminister og Frp-leder Siv Jensen sier at de «tapte» oljemilliardene og Arbeiderpartiets Lofoten-kompromiss er noe av det hun skal gå løs på når hun åpner partiets landsmøte fredag.

- De sier jo ikke bare nei til olje. De sier nei til mer arbeid og arbeidsfolk, de sier nei til Nord-Norge, og de sier nei til velferd i hele landet. Jeg synes det er ganske oppsiktsvekkende fra et parti som nå hamrer løs om arbeid, sysselsetting og ledighet, at de med åpne øyne går inn i dette vel vitende om at det kan utgjøre et betydelig velferdstap for nasjonen, sier Jensen til DN.

Arbeiderpartiets energipolitiske talsmann Terje Aasland, sier blant annet følgende:

- Arbeiderpartiet vil legge til grunn kunnskap og en skrittvis tilnærming til disse områdene ved først å innhente kunnskap om Nordland 6. Jeg er trygg på at partiets tilnærming til norsk sokkel vil være riktig i et historisk perspektiv, sier Aasland til DN.