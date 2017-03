Mennene har full kontroll på børsen

ANNONSE

Det er ingen tvil om hvilket kjønn som dominerer i ledergruppene hos større børsnoterte selskaper.

En gjennomgang Nettavisen har gjort av de tretti største selskapene på Oslo Børs viser:

Kun én av fem i ledergruppene er kvinner, 48 av 246.



Menn er i flertall i samtlige ledergrupper.

Det er ingen konsernsjefer blant de 30 største selskapene som er kvinner.

Kun tre finansdirektører, den tradisjonelle nummer 2-posisjonen, hos de tretti største selskapene, er kvinner.

6 av de 30 selskapene har ingen kvinner i ledelsen, mens 10 av de 30 har kun én.





Skuffet sjef Benedicte Schilbred Fasmer, konserndirektør for bedriftsmarkedet i DNB og styreleder for Oslo Børs, er skuffet over at det ikke er flere kvinner i ledelsen hos norske børsnoterte selskaper. - Ærlig talt er det veldig skuffende at vi ikke har sett større resultater så langt. Det er for eksempel veldig dårlig at det er langt flere kvinner i ledelsen i svenske børsnoterte selskaper enn norske, så her må både norske kvinner og menn kjenne sin besøkelsestid, sier Fasmer til Nettavisen. LEDER: Benedicte Schilbred Fasmer er konserndirektør i DNB og styreleder for Oslo Børs. Hennes eget selskap har fem kvinner i ledelsen, en kvinneandel i ledelsen på 36 prosent. DNB er samtidig det eneste selskapet blant de ti største på Oslo Børs som har kvinnelig finansdirektør etter at Kjerstin Braathen tiltrådte 1. mars i år. - Det er viktig å jobbe langsiktig med rekruttering av kvinner. Man må legge sten på sten og ha fokus på dette i styret, sier Fasmer. Les også: 8 mars: - Kvinner i dag har fått en usynlig fiende

Sju prosent er toppsjef Vi må ned på 47. plass på listen over børsens siste selskaper før vi finner en kvinne som konsernsjef. Det er Birgitte Ringstad Vartdal, som er sjef for John Fredriksens tørrbulkrederi Golden Ocean. Tall fra SSB viser at til sammen 15 kvinner er sjef for børsnoterte selskaper, det vil si kun sju prosent av alle selskapene på børsen.

Avdelingsdirektør Kristina Jullum Hagen i NHO mener årsakene til den lave kvinneandelen er sammensatte. - De som sitter i toppledelsen i dag, har gjerne allerede en lang lederkarriere bak seg. De har gjennom mange år tatt valg og opparbeidet seg erfaringer som har ført dem til topps, sier hun. - Kvinner må satse

Hagen tror også at mer kjønnsbalanse i ledelsen vil være en fordel for rekruttering av unge arbeidstakere til bedriften.





- Vi må også ha en familiepolitikk som legger til rette for at kvinner ikke faller av karriereløpet i småbarnsfasen. Så å si alle toppledere får sin første lederjobb før fylte førti. Mer likestilling på hjemmebane vil gi større handlingsrom for kvinner i arbeidslivet, sier Hagen.





Fasmer understreker d et er viktig at kvinner må investere både tid og energi for å bli leder.







Les også: Fortsatt langt mellom kvinner i maktposisjoner - Hvis du skal virkelig gjøre karrière, så må du være villig til å investere masse tid, masse arbeid og masse energi for å nå dit. Har du familie i tillegg, så er det viktig at familien samarbeide for å få det til, sier hun.