Meny setter prisen ned på flere tusen varer - ekspert advarer

ANNONSE

Mandag sendte Meny ut en pressemelding, regissert av PR-selskapet Gambit, om at de senker prisene med 10 prosent på 5000 varer, gjeldende fra mandag 30. januar, og varer i fire uker.

I pressemeldingen skryter de av at produktene som blir satt ned i pris er varer «de i stor grad er alene om å tilby». Men kommunikasjonsrådgiver Eli Strand vet ikke hvor mange av varene det blir rabatt på.

Eli Strand, kommunikasjonsrådgiver i Meny.

- Vi kommer ikke til å vinne noen priskrig, men vi gjør dette for å slå et slag for et større utvalg. Vi ønsker å vise at vi i stede for å kaste ut leverandører ønsker å få inn flere varer i hyllene våre, sier Strand til Nettavisen.

- I markedsføringen av kampanjen har vi derfor valgt å fokusere på oss selv og kommuniserer - 10 prosent på 5000 varer fra Norges største supermarked. Vi har ikke eksakte tall ennå, men har hatt en veldig god oppstart på kampanjen.

Les også: Nå kan Coca-Cola forsvinne fra butikken din

Gode nyheter for forbrukerne

Hun henviser til de mange nyhetene om at lavpriskjeden Rema 1000 har kvittet seg med en rekke varer, og dermed snevret inn sitt utvalg.

Meny setter ned prisen på 5000 varer med 10 prosent i fire uker, gjeldende fra mandag 30. januar.

Tidligere i januar kom beskjeden om at bryggeriet Mack må kutte 30 stillinger etter at de mistet avtalen sin med Rema 1000.

Selv om Meny annonserer at de ikke skal inn i noen priskrig mener forbrukerøkonom i Nordea, Elin Reitan, at det er all grunn for kundene til å juble.

Les også: Rema 1000-butikk opplever nedgang etter Mack-krangel

- Det blir på en måte en priskrig som er satt i gang, og det er jo gode nyheter for forbrukerne at stadig flere matvarebutikker senker prisene. Det er også mange som liker det brede utvalget Meny har i butikkene sine.

(artikkelen oppdateres)





Elin Reitan, forbrukerøkonom i Nordea.

Ekspert advarer

Hun kommer også med en advarende pekefinger.

- Jeg oppfordrer alle til å følge med på hvilke varer som faktisk blir satt ned, dersom du skal handler på Meny. Ikke minst sjekke hvor lenge tilbudene gjelder.

- Er målet å spare penger anbefaler jeg ikke å kjøpe alle varene i noen av de dyre butikkene. I tillegg bør du følge med på prisene, sier forbrukerøkonom i Nordea Elin Reitan til Nettavisen.

- Meny er en dyrere butikk å handle i, enn for eksempel Kiwi og Rema, har det noe for seg å handle der når du kan få varene billigere andre steder?

Les også: Her er Rema 1000s nei-liste



Meny prøver ikke å vinne noen priskrig, kommunikasjonsrådgiver i Meny Eli Strand til Nettavisen.

- Det jeg pleier å si er at folk bør handle basisvarene, som brød og melk, hos billigkjedene. Så kan de heller gå til de litt dyrere butikkene og kjøpe inn andre varer der, sier Reitan.

- Enten de er interessert i bedre kvalitet, eller rett og slett andre type varer, må folk huske på at handlekurven fort blir dyrere dersom du handler alle varene i de dyre butikkene. Derfor bør du kjøpe meld og brød for så lav pris som mulig, hvis du er prisbevisst.

Les også: Folkeopprør mot Rema 1000 i sosiale medier: – Boikotter heretter Rema grunnet bestevenn-strategien

- Norges mest eksklusive kylling

Meny kontrer slik:

- I noen butikker blir det ofte et begrenset utvalg. Og noen tilbyr bare rabatt på de varene du kjøper ofte. Da blir det gjerne til at man kjøper Norvegia-ost og Grandiosa. Det er ikke noe galt med disse produktene, men vi ønsker å tilby mangfold, så får pris komme i annen rekke, sier Strand.

- Det er vanskelig for oss å tilby lave priser samtidig som vi har et stort utvalg og betjente ferskvaredisker. Noen ønsker kanskje å kjøpe Norges mest eksklusive kylling, eller fine og sjeldne oster. Det kan vi tilby, nå til en lavere penge.