Mer enn 11 millioner jobber skapt med Obama som president

De gode, økonomiske nyhetene fortsetter å tikke inn fra USA. Det ble skapt 156.000 nye jobber i desember.

Det viser den amerikanske arbeidsrapporten, lagt frem fredag ettermiddag. De reviderte tallene for november viste dessuten en sysselsettingsvekst på 204.000.

Med Obama som president ble det dermed skapt mer enn 11 millioner jobber, hvorav to millioner i 2016. Til sammenlikning ble det skapt 1,3 millioner jobber under hans forgjenger George W. Bush, ifølge CNN. Sistnevte fikk riktignok en betydlig finanskrise i fleisen like før han gikk av, noe som delvis forklarer de svake tallene. Under Clinton ble det skapt 22,9 millioner jobber.

Sterk lønnsvekst

Lønnsveksten i desember var dessuten 2,9 prosent i desember, mest på sju år, mens arbeidsledigheten steg til 4,7 prosent. Det er en oppgang fra 4,6 prosent i forrige måned, men det skyldes flere arbeidssøkende og ikke færre jobber.

Sysselsettingstallet regnes som månedens viktigte tall i finansmarkedene, fordi det har stor effekt på børsene og er dessuten toneangivende for den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve.

Svakere enn ventet

156.000 nye jobber var litt svakere enn forventningene på forhånd.

DNB Markets forventet en økning på 180 000, mens Nordea ventet en økning på 175.000, mens konsensus var på 178 000.

- Skulle sysselsettingsveksten nå avta kan det være fordi det blir vanskeligere å skaffe arbeidskraft. Da skulle vi i så fall begynne å se klare tegn til at lønnsveksten akselererer, skrev sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets i en oppdatering før tallene ble lagt frem.

Han sier at det er ingenting i de løpende konjunkturindikatorene som skulle tyde på noen avmatting i den økonomiske veksten.

- Snarere tvert om, skriver han.