Mia fikk totalt medhold fra Ruter

Mia Sundsfjord ble ilagt bot selv om hun hadde gyldig billett. Nå må Ruter gi seg.

- Det er bra at jeg har fått medhold, men det skulle bare mangle. Penger er én ting, men prinsippet om kundehåndtering og forbrukerrettigheter er kanskje enda viktigere, og dette er veldig dårlig kundehåndtering, sier Mia Sundsfjord til Nettavisen.

Sundsfjord ble for to uker siden tatt for sniking på Grønland T-banestasjon. Dette til tross for at det var tre minutter til t-banen hennes kom og hun hadde kjøpt billett. Tross gjentatte forklaringer, ble hun ilagt 950 kroner i bot.

Hun skrev en Facebook-post til Ruter om saken, som også ble omtalt i Nettavisen.

Fikk medhold

Nå har Ruter svart og gitt Sundsfjord fullt medhold i sin klage. Hun er imidlertid fortsatt ikke fornøyd med behandlingen hun fikk av kontrolløren i Sproveien, som utfører kontroll på t-banen på vegne av Ruter.

- De sa at jeg skulle ikke blitt behandlet på denne måten og har sett på historikken min, så nå er boten frafalt. De kom samtidig med et stikk om at du må kjøpe billett i god tid i forkant neste gang, sier Sundsfjord.

Hun mener Ruter gir motstridende signaler. På den ene siden sier de at man må ha gyldig billett før man går inn innenfor en såkalt kontrollsone på stasjonene.

Samtidig fremgår det på billetten at påstigning er tillatt så fort billetten er kjøpt, selv om det fortsatt går to minutter før billetten blir «klar».

- Det virker som de er litt uenige med seg selv. Jeg håper de tar det til etterretning, og ser gjennom regelverket sitt, sier hun.

Hun mener dessuten det er veldig merkelig at det skal være ulovlig å følge en annen person, for eksempel et barn, ned på perrongen for å ta t-banen.

- Det er et veldig rigid system, sier hun.

Glad før løsning

Sofie Bruun, kommunikasjonssjef i Ruter, sier de også er glade for at saken har funnet en løsning.

- Saken er frafalt hos oss, og hun vil få pengene refundert. Når det gjelder håndteringen, så har vi stor forståelse for at passasjerene våre blir misfornøyde når de ilegges gebyr de mener ikke er berettiget. Selv om billettkontrollørene gjør sitt ytterste for å være observante, grundige, serviceinnstilte, og bruke skjønn, så vil det i billettkontrollen enkelte ganger gjøres feil, og da er det viktig og riktig at passasjeren klager, skriver hun i en mail til Nettavisen.

- Vi forsøker hele tiden å forbedre billettkontrollen, og denne saken vil også brukes til læring internt.

Når det gjelder gyldig billett, så understreker Bruun at det er fritt frem til å gå inn i kontrollsonen når billetteren er kjøpt.

- Når kjøpet er gått gjennom, starter nedtellingen, og det står på billetten «Påstigning tillatt», skriver Bruun.

Prøver å være tydelige

Hun understreker at de har forsøkt å gjøre dette så tydelig som mulig, gjennom blant annet skilting og merking av de stasjonene som har kontrollsoner.

- Vi kommer til å se nærmere på både kundekommunikasjon og merking, for å se om det er noe vi kan gjøre enda tydeligere, sier hun.

- Er det ikke veldig rigid at man ikke kan følge en annen person, for eksempel et barn, ned til perrongen uten å kjøpe billett?

- I slike tilfeller oppfordrer vi folk til å gi beskjed til en kontrollør, hvis det er det på stedet, sier Bruun.

