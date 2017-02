Michael Kors stuper på børsen

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Klesprodusenten Michael Kors falt tirsdag 11 prosent på børsen i New York, etter at selskapet annonserte skuffende tall for tredje kvartal.

Salget i både Nord-Amerika og Europa var «skuffende», erkjenner direktør John Idol ifølge Market Watch.

Omsetningen falt 3,2 prosent til 1,35 milliarder dollar. Nettoinntekten var 271,3 millioner dollar, eller 1,64 dollar per aksje, mens det året før var 294,6 millioner dollar og 1,59 per aksje. Butikksalget falt 6,9 prosent.

CFRA Research nedjusterer Michael Kors fra «kjøp» til «hold», melder Market Watch.

Siden 8. desember, altså for snaut to måneder siden, har aksjekursen til Michael Kors falt fra 50,61 til 36,64 dollar per stykk. Det er et fall på over 27 prosent.

Nasdaq-indeksen satte rekord tirsdag, anført av Apples oppgang på nesten én prosent. Dette bidro til at Nasdaq steg ti poeng eller 0,2 prosent og landet på 5674 poeng.

Dow Jones steg 37 poeng eller 0,2 prosent og endte på 20.090,29 poeng, mens Standard & Poor 500 endte på 2293,08 poeng etter en marginal oppgang på 0,02 prosent eller 0,52 poeng.