Milliardene strømmer inn for Statoil

Norges største selskap mer enn tredobler driftsresultatet sitt og har bedring over hele fjøla.

- Disse tallene viser at vi har utnyttet oljenedturen på en veldig god måte, sier en tydelig fornøyd Hans Jakob Hegge, finansdirektør i Statoil, som torsdag la frem rykende ferske Statoil-tall for kvartalet som gikk.

Da fikk Statoil et justert driftsresultat på 3,0 milliarder dollar.

Det er en bedring fra 0,9 milliarder dollar i samme kvartal for et år siden, som var på et tidspunkt da Statoil var inne i sin tyngste periode under oljenedturen.

17 milliarder bedre

Bedringen er nå betydelig. Differansen mellom i fjor og i år er på 2,1 milliarder dollar, eller 17 milliarder kroner.

- For noen år siden trengte vi en oljepris 100 dollar fatet for å dekke investeringene og utbytte. Nå klarer vi det samme på 50 dollar, sier Hegge.

Nettoresultat løfter seg til 1,4 milliarder dollar, opp fra et underskudd på 302 millioner dollar for et år siden. I kroner er dette en bedring på rundt 14 milliarder kroner.

Også omsetningen til selskapet er opp.

Mye mindre gjeld

Flere faktorer bidro til de veldig sterke tallene. Høyere priser for både olje og gass var kombinert med god drift og innsparingstiltak. Selskapet har dessuten reversert en tapsavsetning i Angola med 0,754 milliarder dollar.

- Våre solide finansielle resultater og sterke kontantstrøm er et resultat av god drift med høy produksjonsregularitet og fortsatte kostnadsforbedringer, sier konsernsjef Eldar Sætre i en pressemelding.

Statoil-sjefen viser blant til at selskapet har redusert gjeldsgraden med 8,1 prosentpoeng siden begynnelsen av året, til 27,5 prosent.

- Vi forventer å levere en produksjonsvekst på om lag 5 prosent i år, samtidig som vi realisere ytterligere én milliard dollar i effektiviseringer, sier Sætre.

Sætre er også fornøyd med letevirksomheten til selskapet.

- Hittil i år har vi boret 14 letebrønner og gjort ni funn. Flere av disse kan raskt settes i lønnsom produksjon. Leteprogrammet vårt i Barentshavet ble innledet med Kayak-funnet, og gir oss mulighet til å teste flere nye prospekter. Vi forventer å bore rundt 30 letebrønner i 2017. Med streng prioritering og effektive boreoperasjoner reduserer vi prognosene for letekostnader til rundt 1,3 milliarder dollar for året, sier Sætre.

