Milliardoverskudd i Bergen kommune

(ba.no): I dag legger byrådet frem regnskapet for 2016. Overskuddet i fjor var ifølge estimatene på 1097 millioner kroner. Det vil si 1,1 milliarder kroner.

– Vi er fremdeles i en veldig krevende økonomisk situasjon, men på vei til å bli friskmeldt, sier byrådslederen til Bergensavisen.

Finansbyråd Dag Inge Ulstein (KrF) sier at det er tre forhold som gjør at overskuddet fra i fjor er så stort:

God budsjettstyring i hele kommunen. Bare én avdeling har brukt mer penger enn budsjettert; helse- og sosialavdelingen til Erlend Horn.

Ekstraordinære skatteinntekter. Dette skyldes tilpasninger til et nytt statlig skatteregime. Bedriftseiere har tatt store utbytter fra selskapene sine.

Forskyvninger i allerede budsjetterte poster på drift og investeringer - det vil si at investeringer og driftkostnadene på disse investeringene er forsinkede.

– Den underliggende veksten i skatteinntektene er faktisk svak, og vi vet ikke utviklingen videre. Trygg økonomisk styring er et av tre mål for byrådet, derfor slipper vi ikke løs driftsutgiftene, sier Schjelderup.

– Det handler om en tydelig budsjettstyring, og prioritere de som har de aller største behovene. Vi må gjennom noen tøffe år før vi er i havn, sier Schjelderup.

20 milliarder

Finansbyråd Dag Inge Ulstein sier at noe av overskuddet handler om disiplinering av det politiske systemet og organisasjonen.

– Det er nesten ikke avvik på de ulike byrådsavdelingene, og det er ganske fantastisk på et budsjett på 20 milliarder kroner, sier Harald Schjelderup.

Tidligere investeringsbudsjetter har vært mer eller mindre i form av ønskelister, mener byrådslederen som nå vil investere jevnere på 1,5-1,75 milliarder kroner.

– På 1990-tallet var jeg i militæret. Da kjøpte inn materiell ved året slutt slik at vi fikk like mye penger i budsjettet neste år. Dette unngår med den nye metoden vi styrer etter. Ingen får midler før prosjektet er faktisk igangsatt, sier byrådslederen og gir finansdirektør Kristin Ulvang mye av æren for jobben med kostnadskontroll.

– Må være fortsatt nøkterne

Finansbyråd Dag Inge Ulstein sier at han gir litt blaffen i hvordan denne saken kommer ut. Det viktige, sier han, er å fortsatt være nøkterne og holde igjen.

– Vi er avhengig av å ha en sikker økonomisk styring.

– Ute blant befolkningen er det sikkert mange som mener at tjenestene ikke er bra nok. Hva tror du de mener om at kommunen nå går med et så stort overskudd?

– Tjenestene i Bergen kommune er gode. Men det er slik at målet til en kommune ikke er å gå i overskudd. Vi kan absolutt tilby bedre tjenester, men det vil være en stor feil og tabbe å blåse opp driftsutgiftene nå, sier Schjelderup.