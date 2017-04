Milliardsmell for Norwegian

ANNONSE

Norwegian tapte penger så det sang i årets første kvartal.

I kvartalsrapporten fremlagt torsdag fremgår det at selskapets underskudd før skatt er på hele 1,85 millioner kroner.

Bjørn Kjos truer den svenske regjeringen

Første kvartal er vanligvis det svakeste for Norwegian, i likhet med andre flyselskap, på grunn av lavere etterspørsel etter flyreiser i årets tre første måneder. Samtidig er underskuddet nesten en dobling av resultatet for samme periode i fjor, da selskapet gikk med et underskudd på 991 millioner kroner.

Norwegian fortsetter å stige til værs

Ingen påskehjelp Norwegian forklarer milliardsmellen med en kombinasjon av høyere drivstoffkostnader, tøff konkurranse og en sterkere krone. «Påsken fører dessuten til en forskyving av inntekter over til april fra mars i fjor», skriver selskapet. SAS-sjefen: - Den nye skatten er en eksistensiell trussel mot oss





På den positive siden kan selskapet glede seg over at driftsinntektene deres fortsatt stiger med ni prosent til 5,41 milliarder kroner. Bruttoresultatet, altså driftsresultatet før avskrivning og nedskrivning, var på -1,34 milliarder kroner, mot - 0,61 milliarder kroner for et år siden. I første kvartal valgte 6,7 millioner passasjerer å fly med Norwgian, en økning på 14 prosent, og selskapet skriver at den sterkeste veksten hadde Norwegian i USA, Spania og Frankrike. I Norden var passasjerveksten på 6 prosent. Billetter til Norwegians nye USA-ruter rives bort



Valutasmell Ved siden av høyere drivstoffkostnader, trekker konsernsjef Bjørn Kjos trekker frem at kronen i løpet av kvartal styrket seg mot britiske pund, euro og svenske kroner i kvartalet som gikk. Nesten halvparten av selskapets omsetning er i disse valutaene. - I tillegg påvirkes tallene av at påsken ikke var i første kvartal, slik den var i fjor. Samtidig er det positivt at flyene fylles godt og at stadig flere velger Norwegian i både nye og mer etablerte markeder, sier konsernsjef Bjørn Kjos. Bjørn Kjos tror Torp lufthavn kan bli lagt ned



Kjos kan trøste seg med at kronen har svekket seg kraftig etter kvartalsslutt og er nå på sitt laveste siden sensommeren i fjor, noe som lover bra for selskapets tall for andre kvartal.

Har du fått med deg denne videoen?