Milliardutbytter i DNB og Telenor - kutter ansatte

Mens DNB har vedtatt å kutte 600 stillinger og legge ned 59 kontorer, har Telenor-styret vedtatt endringer som innebærer at opp mot 170 ansatte må finne seg ny jobb.

Nå står imidlertid nye kutt for tur – 170 årsverk i Telenor og et ukjent antall ansatte i DNBs bedriftsmarked, skriver Klassekampen.

Samtidig har utbetaling av utbytte til aksjonærene i de to delvis statseide selskapene økt de siste årene. I fjor var utbyttet til aksjonærene i Telenor 42 prosent høyere enn i 2012, mens utbyttet i DNB var 125 prosent høyere.

I år ligger det an til nye rekorder når utbytte for 2016 skal utbetales. Telenor foreslår et utbytte på 7,8 kroner per aksje, mens DNB-styret har foreslått et utbytte på 5,7 kroner per aksje. Samlet ligger dermed utbyttene an til å bli på 11,7 milliarder kroner i Telenor og 9,9 milliarder i DNB.

Kommunikasjonssjef Trond Viken i Næringsdepartementet sier de som eier gir signaler om deres forventninger til utbytte før årsresultatet blir behandlet, men understreker at forventningene ikke blir offentliggjort.

Dette er for at selskaper der staten er eier, skal kunne drive under samme rammevilkår som selskaper de konkurrerer med.

– Statens utbytteforventninger i kommersielle selskaper settes ut fra forretningsmessige betraktninger, sier Viken.

