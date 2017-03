Millionbonus til topper i kriserammede PostNord

ANNONSE

En gjennomgang av PostNords årsregnskaper fra 2011 til 2015 viser store lønnsstigninger til bedriftens øverste ledelse, skriver det danske fagbladet 3F.

Den største bonusen gikk til konsernets tidligere finansdirektør. Fra 2012 til 2013 steg månedslønnen hans med 28.000 kroner til over en halv million kroner i måneden. Han fikk i tillegg 6,8 millioner danske kroner for fire og en halv måneds arbeid i 2014, og PostNord opplyser at en del av summen er en pensjonsbonus. I samme periode ble 2.000 medarbeidere oppsagt, og selvskapet leverte et underskudd på over 100 millioner kroner i 2013 og over 150 millioner året etter.

–Normalt bruker man å belønne toppsjefer for at virksomheten utvikles i positiv retning, men det har mildt sagt ikke skjedd i PostNord, sier økonomiprofessor Anders Drejer ved Aalborg Universitet.

–Det gir ingen mening at de danske eller svenske toppsjefer skal ha så store lønnsstigninger, når det går såpass til helvete i hele PostNord, sier professoren til fagbladet.

PostNords styreleder Jens Moberg opplyser at selskapet forsøker å holde sjefslønningene på et fornuftig nivå.