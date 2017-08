Marcus Gunnarsen (15) og Martinus Gunnarsen (15) tjente hele 16 millioner kroner i 2016.

Årsregnskapet til de to selskapene M &M Artister og M & M Merchandisefor 2016 viser at Marcus & Martinus-merkevaren drar inn penger, skriver Dagens Næringsliv (DN) (krever abonnement) mandag.

Konsert- og artistvirksomheten omsatte for 14,3 millioner kroner,med et resultat før skatt på 7,6 millioner kroner, mens merchandisedelen omsatte for 21,1 millioner kroner, med et resultat før skatt på 8,5 millioner kroner.

Totalt omsatte M & M-selskapene for 35,4 millioner kroner, med et samlet resultat før skatt på 16,1 millioner kroner, skriver DN.

Begge de to M & M-selskapene er kontrollert av far Kjell-Erik Gunnarsen (46), ettersom Marcus & Martinus er mindreårige.

- Økonomien forvaltes trygt og godt i samarbeid med gode rådgivere, skriver Schei i en epost til DN.