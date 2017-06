ANNONSE

Truls Svendsen har god grunn til å være fornøyd med sin egen innsats i 2016. Det er godt nytt etter svake tall i 2015.

Svendsens heleide selskap, Truls Svendsen Holding, leverte tidenes beste bunnlinje. Selskapet fikk et resultat før skatt på 3,2 millioner kroner i 2016.

Forklaringen til de gode tallene ligger i økte inntekter. Svendsen fakturerte for 3,9 millioner kroner i 2016. Kun i 2011 har omsetningen vært større for selskapet som ble stiftet i 2009.

Tross solide tall tar Svendsen ikke utbytte. Pengene putter han på selskapets velfylte sparegris. Egenkapitalen utgjorde 7,8 millioner kroner den 31.12.2016.

Svendsen er den eneste ansatte i selskapet, og han tok ut en lønn på nesten 750.000 kroner.

Truls Svendsen eier managementselskapet Plan-B sammen med Harald Rønneberg og Thomas Numme.

Det var under studietiden på BI Svendsen møtte Harald Rønneberg. De to spilte i skolerevyen og drev eventbyrået Plan-B Event sammen. Etter at Rønneberg fikk jobben som programleder for «Idol» i 2002 bestemte de to seg for å videreføre eventbyrået og skapte Plan-B Management.

Det har ikke lykkes Nettavisen å få kommentar fra Truls Svendsen.