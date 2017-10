Millioner av nettbankkunder kan være rammet

Flere store banker har problemer som også rammer kortbruken.

- Dette er bare trist, sier mediekontakt Ole B. Larsen i Skandiabanken. Han sier at alle banker som bruker IT-løsninger fra Evry, er rammet.

- Vi har en feil i en sentral komponent i en stor maskin. Det medfører at mange ikke får tilgangen til mobilbank og nettbank. Mange banker er rammet, men ikke alle, sier Geir Remman i Evry til Nettavisen.

Evry leverer IT-løsninger til blant andre Skandiabanken, Sparebanken 1-gruppen og Sparebanken Vest.

Skandiabanken opplyser på sine sider at betalingskortene fungerer, men at det ikke går an å få kontoinformasjon, eller å ta ut penger i minibanker eller bruke netthandel.

- Du kan bruke kort i butikk med en offline-løsning, sier Larsen i Skandiabanken. Han vet ikke når systemet er oppe og går igjen.

- Vi har satt inn alle nødvendige ressurser for å rette opp problemet, og kan bare beklage det som har skjedd, sier Remman til Nettavisen.

Nettavisen følger saken.

Mest sett siste uken